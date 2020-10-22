«Лига защиты врачей» назвала ситуацию с COVID-доплатами критической
Терпение врачей кончилось, они больше не будут присматриваться к ситуации и могут уволиться, заявил в эфире НСН глава общественной организации.
Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, работающим с больными коронавирусом, заявил министр финансов Антон Силуанов. Между тем, летом врачи жаловались на то, что не получили вовремя доплаты за работу с ковид-пациентами.
В свою очередь, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин оценил в эфире НСН ситуацию с выплатами.
«В Москве ситуация стала получше, стали доплачивать работникам обсервационных зон. А по регионам ситуация сложная: деньги не платят, но заставляют работать с перегрузками. Ситуация может стать критической в какой-то момент, потому что терпение кончилось. Если в первую волну присматривались, то теперь уже все научены горьким опытом», - сказал он.
По его словам, основная проблема заключается в том, что работа врачей с ковид-пациентами не оформляется официально юридическим приказом или допсоглашением.
Гальперин также предположил, куда деваются бюджетные деньги.
«Они пропадают где-то на участке между региональным Минздравом и клиниками, то есть на последнем этапе. Понятно, что ни один главврач не пойдет на привлечение сотрудников к работе без должного оформления, если у него нет договоренности, что его прикроет региональный Минздрав», - отметил общественный деятель.
За минувшие сутки в России зарегистрировано почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране приближается к полутора миллионам.
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