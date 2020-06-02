Новости за ночь: Из-за пандемии выпускникам ВУЗов будет сложно найти работу

Ранее стало известно, что каждый пятый молодой человек потерял работу из-за пандемии COVID-19, а у тех, кто продолжил работать, занятость сократилась на 23%. По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, молодежь - самый уязвимый слой общества в трудовом поле.

«Причины, почему по молодежи сильно бьет безработица, понятны. Молодые люди, которые только приходят на рынок труда, должны понимать, что они приходят на рынок, где нет свободных рабочих мест. Поэтому они сразу попадают в категорию безработных», - заявил собеседник НСН.



