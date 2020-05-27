В Госдуме призвали бороться с безработицей снижением пенсионного возраста

Пандемия привела к тому, что молодые люди не только теряют работу, нарушается их образовательный процесс и профессиональная подготовка, а также создаются серьезные препятствия для тех, кто только выходит на рынок труда или переходит с одной работы на другую.

Собеседник НСН призвал отказаться от "вредной" пенсионной реформы, снизить пенсионный возраст, отпустить пожилых работников на отдых и дать молодежи спокойно работать.

«Что со всем этим делать? Невозможно обеспечить молодежь работой, если ни у кого нет работы. Первое решение, которое очевидно - отказ от "антипенсионной" реформы, и поэтапное снижение пенсионного возраста. На рынке переизбыток рабочей силы, она не востребована, требуется абсорбция избыточной рабочей силы. В первую очередь мы говорим о выводе на пенсию возрастных работников с тем, чтобы конкуренция на рынке труда была меньше и чтобы заработали социальные возрастные кадровые лифты. Это то решение, которое как минимум лежит в основе всего остального. Дальше уже можно обсуждать все остальное - тему учебы, подготовки, кадровых квот и так далее, но это уже другая история. А в основе лежит переизбыток рабочей силы на рынке труда, и необходимость снижения пенсионного возраста», - добавил он.

По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в 2019 году составлял 13,6% и уже превышал аналогичный показатель для любой другой группы. В мире насчитывается около 267 миллионов молодых людей, не имеющих работы, образования или профессиональной подготовки. Те молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которые работают по найму, также чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу, работают в неформальном секторе или в качестве трудящихся-мигрантов, что делает их уязвимыми с точки зрения занятости.

