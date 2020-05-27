В Госдуме призвали бороться с безработицей снижением пенсионного возраста
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН заявил, что кризис на рынке труда можно побороть, отпустив пожилых работников на отдых и дав молодежи работу.
Каждый пятый молодой человек потерял работу из-за пандемии COVID-19, а у тех, кто продолжил работать, занятость сократилась на 23%, говорится в исследовании, опубликованном Международной организацией труда.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал НСН, что молодежь - самый уязвимый слой общества в трудовом поле.
«Причины, почему по молодежи сильно бьет безработица, понятны. Молодые люди, которые только приходят на рынок труда, должны понимать, что они приходят на рынок, где нет свободных рабочих мест. Поэтому они сразу попадают в категорию безработных. Во-вторых, рассматривая вопрос о том, кого все-таки первым уволить, предпенсионера или молодого человека, работодатель исходит из того, что предпенсионеру надо помочь физически дожить до пенсии, а молодой человек с помощью родителей или иных близких себе средства к существованию как-то найдет. Безработица среди молодежи в связи с происходящими событиями, действительно, более высока, чем среди других возрастных категорий», - отметил он.
Пандемия привела к тому, что молодые люди не только теряют работу, нарушается их образовательный процесс и профессиональная подготовка, а также создаются серьезные препятствия для тех, кто только выходит на рынок труда или переходит с одной работы на другую.
Собеседник НСН призвал отказаться от "вредной" пенсионной реформы, снизить пенсионный возраст, отпустить пожилых работников на отдых и дать молодежи спокойно работать.
«Что со всем этим делать? Невозможно обеспечить молодежь работой, если ни у кого нет работы. Первое решение, которое очевидно - отказ от "антипенсионной" реформы, и поэтапное снижение пенсионного возраста. На рынке переизбыток рабочей силы, она не востребована, требуется абсорбция избыточной рабочей силы. В первую очередь мы говорим о выводе на пенсию возрастных работников с тем, чтобы конкуренция на рынке труда была меньше и чтобы заработали социальные возрастные кадровые лифты. Это то решение, которое как минимум лежит в основе всего остального. Дальше уже можно обсуждать все остальное - тему учебы, подготовки, кадровых квот и так далее, но это уже другая история. А в основе лежит переизбыток рабочей силы на рынке труда, и необходимость снижения пенсионного возраста», - добавил он.
По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в 2019 году составлял 13,6% и уже превышал аналогичный показатель для любой другой группы. В мире насчитывается около 267 миллионов молодых людей, не имеющих работы, образования или профессиональной подготовки. Те молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которые работают по найму, также чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу, работают в неформальном секторе или в качестве трудящихся-мигрантов, что делает их уязвимыми с точки зрения занятости.
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