Новости за ночь: Инфекционист рассказал о странностях COVID-19
Коронавирус нового типа COVID-19 ведёт себя необычно — он не следует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.
Врач, в частности, отметил, что при новом коронавирусе изменения лёгких не соответствуют самочувствию больного: по картине КТ больной должен быть в реанимации, но он может чувствовать себя хорошо, сообщает Ura.ru.
При этом заболевании, как ни странно, пневмонии не видно на ренгтеновских снимках, отмечает Никифоров, добавив, что врачи в случае с COVID-19 столкнулись «с чем-то новым».
«Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», - цитирует Никифорова «Газета.ру».
Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что при коронавирусе у пациентов нет характерного для ОРВИ воспаления, но при этом повреждены клетки крови и кровеносные сосуды в лёгких.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
42 853+6 060 / сут.
Умерли
361+48 / сут.
Выздоровели
3 291+234 / сут.
- Странный коронавирус. Открываются все новые особенности инфекции
- Новости за ночь: Инфекционист рассказал о странностях COVID-19
- Новости за ночь: Российские банки выдали триллион рублей наличными в марте-апреле
- Краснодарская чиновница устроила разнос медикам за нежелание шить себе бахилы
- В Дипакадемии «переезд» посольства России в Праге объяснили политикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru