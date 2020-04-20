Новости за ночь: Инфекционист рассказал о странностях COVID-19

Коронавирус нового типа COVID-19 ведёт себя необычно — он не следует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.

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Врач, в частности, отметил, что при новом коронавирусе изменения лёгких не соответствуют самочувствию больного: по картине КТ больной должен быть в реанимации, но он может чувствовать себя хорошо, сообщает Ura.ru.

При этом заболевании, как ни странно, пневмонии не видно на ренгтеновских снимках, отмечает Никифоров, добавив, что врачи в случае с COVID-19 столкнулись «с чем-то новым».

«Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», - цитирует Никифорова «Газета.ру».

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал, что при коронавирусе у пациентов нет характерного для ОРВИ воспаления, но при этом повреждены клетки крови и кровеносные сосуды в лёгких.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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