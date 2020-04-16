«Это не пневмония»: Врач рассказал о неожиданных последствиях коронавируса

Специалист объяснил, что при пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем, или с формированием сложной ассоциации возбудителей. В ответ на эти условия развивается «местный воспалительный ответ», и у этого процесса должен быть исход, говорит Эдигер.

Клиническая картина у больных коронавирусом нового типа иная: в лёгких больных поражены клетки крови, кровеносные сосуды и их стенки, рассказал врач.

«Я видел человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде», - заявил Эдигер.

В материале также упоминается об исследовании китайских учёных, которые предположили, что COVID-19 поражает гемоглобин, ответственный за передачу кислорода.

Ранее итальянские и испанские учёные выяснили, что у 20% заболевших новым коронавирусом появляется необычный симптом — сыпь на пальцах ног, как при оспе и кори.

