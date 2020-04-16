«Это не пневмония»: Врач рассказал о неожиданных последствиях коронавируса
Механизм поражения лёгких у людей, заболевших коронавирусом COVID-19, не похож на тот, который бывает при пневмонии «в чистом виде». Такое мнение высказал фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер, пишет портал «МедикФорум».
Специалист объяснил, что при пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем, или с формированием сложной ассоциации возбудителей. В ответ на эти условия развивается «местный воспалительный ответ», и у этого процесса должен быть исход, говорит Эдигер.
Клиническая картина у больных коронавирусом нового типа иная: в лёгких больных поражены клетки крови, кровеносные сосуды и их стенки, рассказал врач.
«Я видел человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде», - заявил Эдигер.
В материале также упоминается об исследовании китайских учёных, которые предположили, что COVID-19 поражает гемоглобин, ответственный за передачу кислорода.
Ранее итальянские и испанские учёные выяснили, что у 20% заболевших новым коронавирусом появляется необычный симптом — сыпь на пальцах ног, как при оспе и кори.
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