Новости за ночь: Инфекционист описал особый способ заражения коронавирусом
Коронавирус проникает в клетки человеческого организма не так, как другие вирусы, то есть через мембрану в произвольных местах. «Корона» вируса атакует клетку, подменяя важные для её жизнедеятельности молекулы своими белками, рассказал в интервью RT врач-инфекционист Тимур Бессараб.
По словам специалиста, такой механизм поражения клетки осложняет распознавание вируса иммунной системой. Коронавирус начинает разрушительную работу, представляя большую опасность для дыхательной системы организма.
Ранее СМИ со ссылкой на учёных сообщали, что коронавирус захватывает белок ACE2, или ангиотензинпревращающий фермент 2, который накапливается в организме с возрастом. Этим объяснялась уязвимость людей старшего возраста.
Врач-педиатр и известный телеведущий Евгений Комаровский также отмечал, что дети легче переносят коронавирус. Детей в очаге заболевания нужно обследовать при любых непонятных симптомах, советовал он.
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