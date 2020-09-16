Новости за ночь: Эксперт ООН выступил за продуктовые карточки для россиян

Введение продуктовых талонов в России позволит стабилизировать доходы малообеспеченных семей, которые смогут планировать свои траты и меню на несколько дней вперёд, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.

Эксперт отметил, что поддерживает такую инициативу и уверен, что продуктовые карточки рано или поздно появятся в России. Такой инструмент поддержки малообеспеченных предпочтительнее раздачи денег, которые могут расходоваться не целевым образом, отметил Кобяков.

По словам Кобякова, вопрос о введении продуктовых талонов рассматривают Госдума и Совет Федерации, однако он решается медленно с учётом ожидаемых последствий для бюджетной и налоговой систем.