Новости за ночь: Эксперт ООН выступил за продуктовые карточки для россиян
Введение продуктовых талонов в России позволит стабилизировать доходы малообеспеченных семей, которые смогут планировать свои траты и меню на несколько дней вперёд, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.
Эксперт отметил, что поддерживает такую инициативу и уверен, что продуктовые карточки рано или поздно появятся в России. Такой инструмент поддержки малообеспеченных предпочтительнее раздачи денег, которые могут расходоваться не целевым образом, отметил Кобяков.
По словам Кобякова, вопрос о введении продуктовых талонов рассматривают Госдума и Совет Федерации, однако он решается медленно с учётом ожидаемых последствий для бюджетной и налоговой систем.
Вопрос о введении продуктовых карточек в России активно обсуждался весной, когда тема приобрела особую актуальность в связи с вынужденными каникулами для работающих из-за мер по борьбе с COVID-19. Идею поддержали депутаты Госдумы Олег Шеин и Вячеслав Лысаков, однако власти на такие меры не пошли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru