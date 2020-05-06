Людям нечего есть. Депутат о продуктовых карточках

Депутат в эфире НСН высказал мнение, что техническое воплощение продуктовых карточек не имеет значения.



Ввести в России цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса предложило кредитное рейтинговое агентство НКР.

Как пишет «Лента.ру», в России предлагают еженедельно начислять людям баллы на специальные банковские карты, например, полностью электронные, привязанные к номерам телефонов. Эти баллы предлагают использовать в продуктовых магазинах, при этом круг продуктов, которые можно приобрести на цифровые баллы, должен быть ограничен. Так, под запретом должны быть алкоголь и дорогостоящие товары, не входящие в список первоочередных.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН высказал мнение, что техническое воплощение продуктовых карточек не имеет значения.

В РФ призвали выдавать продуктовые карточки наименее обеспеченным людям

«Мы говорим о продуктовых карточках как о возможности людям приобрести продукты питания. И о государственных предприятиях, которые бы этому способствовали. Как это будет технически достигаться – через продуктовый набор, через баллы, которые потом магазинам будут возмещаться – любое решение будет принято народом с удовольствием. Сегодня у многих людей в буквальном смысле слова нечего есть. Как только будет принято принципиальное решение, отладить конкретную модель не составит труда. Вопрос в том, что мы не видим принципиального решения», - подчеркнул депутат.

Ранее Олег Шеин в эфире НСН рассказал о наиболее уязвимых категориях граждан из-за нерабочих дней, введённых президентом в противодействии пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
ТЕГИ:Экономический КризисКоронавируспродуктовые карточки
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