Лысаков поддержал введение продуктовых карточек в России

Вячеслав Лысаков: «Я помню, как несколько лет общался с нашими российскими представителями этой уважаемой организации. Для них оказалось открытием наша почти узаконенная и совершенно дикая ситуация с беременными женщинами, которым наши врачи не рекомендуют бросать курить во избежание стресса. Когда они эту новость узнали, что это принято в практическом здравоохранении, они сделали квадратные глаза. А чем они у нас тогда занимались? Зачем такая ВОЗ нужна и американцам, и нам?», – рассуждает он в беседе с НСН.

