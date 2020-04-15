Лысаков поддержал введение продуктовых карточек в России
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве возникли пробки и очереди из-за контроля цифровых пропусков
Сегодня утром на въездах в Москву из-за проверок цифровых пропусков образовались пробки. Пропуска также проверяют на всех станциях метро, где тоже были большие очереди. Из-за чего мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропусков у входа в метро.
Вячеслав Лысаков: «Этого и следовало ожидать. Косорукими руками все это сделано. Вчера огромное количество пропусков было аннулировано. И, конечно, это только начало проблемы. Я думаю, что при таком кривом правоприменении, эта проблема будет только ухудшаться. Но терять время в собственном автомобиле, находясь в металлической капсуле, более безопасно, чем быть в толпе людей в очереди в метро. Вот это настоящая «борьба» с коронавирусом», – говорит Вячеслав Лысаков в эфире НСН.
Трамп: США прекращают финансировать ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Глава Белого дома также обвинил ВОЗ в сокрытии сведений о коронавирусе.
Вячеслав Лысаков: «Я помню, как несколько лет общался с нашими российскими представителями этой уважаемой организации. Для них оказалось открытием наша почти узаконенная и совершенно дикая ситуация с беременными женщинами, которым наши врачи не рекомендуют бросать курить во избежание стресса. Когда они эту новость узнали, что это принято в практическом здравоохранении, они сделали квадратные глаза. А чем они у нас тогда занимались? Зачем такая ВОЗ нужна и американцам, и нам?», – рассуждает он в беседе с НСН.
В России предложили ввести продуктовые карточки
Бизнес обратился к правительству с призывом начать выдавать россиянам продуктовые карточки. Инициаторы считают, что такая мера позволит обеспечить граждан, которые остались без средств, а также обеспечит рост спроса на товары российских компаний, что даст возможность сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса.
Вячеслав Лысаков: «Абсолютно согласен, двумя руками «за». У нас большая часть общества находится на гране нищеты, даже за этой гранью. Поэтому, конечно, самым необеспеченным необходимо срочно выдавать продовольственные карточки. Чем кормить свою семью, своих детей, особенно матерям-одиночкам с одним, двумя и более детьми? Это крайне необходимо, абсолютно неунизительно. Это фактическое спасение людей», – комментирует он для НСН.
Россияне готовы отказаться от майских и новогодних праздников ради заработка
Большинство работающих россиян готовы отказаться от майских и новогодних каникул, чтобы компенсировать текущий простой. Более половины респондентов также готовы работать шесть дней в неделю. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Вячеслав Лысаков: «Главное, чтобы у них было, где работать. Вот в чем проблема-то», – подытоживает в интервью НСН Вячеслав Лысаков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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