Новости за ночь: Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

В предварительной версии документа указано, что досудебный порядок возврата просрочки по таким долгам не будет обязательным.

Также предлагается, чтобы Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вела два государственных реестра. В Первый войдут профессиональные коллекторы, во второй – иные взыскатели. Товарищества собственников жилья (ТСЖ) и товарищества собственников недвижимости (ТСН) попадут под действие закона, но не будут включены ни в один из этих двух реестров.

Предполагается, что все организации, занимающиеся возвратом просроченных задолженностей, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками и другие виды сообщений за период не менее двух лет.

Буквально накануне стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект о запрете коллекторских агентств.

