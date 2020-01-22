Новости за ночь: Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам
Профессиональных коллекторов собираются привлечь к взысканию просроченных задолженностей граждан за жилье и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект разрабатывают в рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
В предварительной версии документа указано, что досудебный порядок возврата просрочки по таким долгам не будет обязательным.
Также предлагается, чтобы Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вела два государственных реестра. В Первый войдут профессиональные коллекторы, во второй – иные взыскатели. Товарищества собственников жилья (ТСЖ) и товарищества собственников недвижимости (ТСН) попадут под действие закона, но не будут включены ни в один из этих двух реестров.
Предполагается, что все организации, занимающиеся возвратом просроченных задолженностей, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками и другие виды сообщений за период не менее двух лет.
Буквально накануне стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект о запрете коллекторских агентств.
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