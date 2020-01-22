Новости за ночь: Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

22 января 202007:40

Профессиональных коллекторов собираются привлечь к взысканию просроченных задолженностей граждан за жилье и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект разрабатывают в рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

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В предварительной версии документа указано, что досудебный порядок возврата просрочки по таким долгам не будет обязательным.

Также предлагается, чтобы Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вела два государственных реестра. В Первый войдут профессиональные коллекторы, во второй – иные взыскатели. Товарищества собственников жилья (ТСЖ) и товарищества собственников недвижимости (ТСН) попадут под действие закона, но не будут включены ни в один из этих двух реестров.

Предполагается, что все организации, занимающиеся возвратом просроченных задолженностей, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками и другие виды сообщений за период не менее двух лет.

Буквально накануне стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект о запрете коллекторских агентств.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мордасов
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