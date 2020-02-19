Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи

Число случаев заражения COVID-2019 в материковом Китае на данный момент составляет почти 74,2 тысячи. При этом число излечившихся за сутки впервые превысило число новых случаев заражения – 1824 против 1749, передает РИА Новости.

В России пока выявлено только два случая заражения. Оба пациента – китайская студентка в Тюмени и гражданин Китая в Чите – прошли курс лечения и были выписаны из больниц.

Накануне было объявлено, что Россия приостанавливает въезд для граждан КНР, которые посещают страну с рабочими, частными, учебными и туристическими целями.

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН высказал мнение, сейчас угроза проникновения и распространения нового коронавируса в России невелика. Он также предположил, что вирусной активности помешает весеннее солнце.

