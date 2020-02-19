Новости за ночь: Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 тысячи
В Китае 136 человек умерли от последствий коронавируса нового типа за последние сутки, свидетельствуют данные комитета по здравоохранению КНР. Таким образом, число жертв эпидемии превысило две тысячи человек.
Число случаев заражения COVID-2019 в материковом Китае на данный момент составляет почти 74,2 тысячи. При этом число излечившихся за сутки впервые превысило число новых случаев заражения – 1824 против 1749, передает РИА Новости.
В России пока выявлено только два случая заражения. Оба пациента – китайская студентка в Тюмени и гражданин Китая в Чите – прошли курс лечения и были выписаны из больниц.
Накануне было объявлено, что Россия приостанавливает въезд для граждан КНР, которые посещают страну с рабочими, частными, учебными и туристическими целями.
Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН высказал мнение, сейчас угроза проникновения и распространения нового коронавируса в России невелика. Он также предположил, что вирусной активности помешает весеннее солнце.
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