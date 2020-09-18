Новости за ночь: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 млн

Более 30 млн заболевших COVID-19 выявлено в мире, умерли 943 тыс. человек, обновленные за сутки данные публикует Университет Джонса Хопкинса. Таким образом, число заражений инфекцией нового типа увеличилось на 1 млн на 4 дня. Лидером по числу заражений остаются Соединенные Штаты — более 6,5 млн. На втором и третьем месте - Индия и Бразилия. Россия с более чем миллионом инфицированных находится на четвертом месте.

Всемирная организация здравоохранения в сентябре несколько раз регистрировала рекордное увеличение числа заразившихся коронавирусом. Израиль первым в мире вернул жесткие карантинные меры. В Чехии и Австрии уже объявили о начале второй волны.

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Как отмечает Газета.ру, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил в интервью НСН, какие есть противопоказания к вакцинации.

«Прежде всего, это индивидуальная непереносимость вакцин в прошлом. Также существует список болезней, при которых нельзя прививаться, это, в частности, обострение хронических заболеваний, некоторые аутоиммунные заболевания. Это всё противопоказания к вакцинации и плюс существуют определенные возрастные ограничения», - рассказал вирусолог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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