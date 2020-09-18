Новости за ночь: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 млн

Более 30 млн заболевших COVID-19 выявлено в мире, умерли 943 тыс. человек, обновленные за сутки данные публикует Университет Джонса Хопкинса. Таким образом, число заражений инфекцией нового типа увеличилось на 1 млн на 4 дня. Лидером по числу заражений остаются Соединенные Штаты — более 6,5 млн. На втором и третьем месте - Индия и Бразилия. Россия с более чем миллионом инфицированных находится на четвертом месте.

Всемирная организация здравоохранения в сентябре несколько раз регистрировала рекордное увеличение числа заразившихся коронавирусом. Израиль первым в мире вернул жесткие карантинные меры. В Чехии и Австрии уже объявили о начале второй волны.