Новости за ночь: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 30 млн
Более 30 млн заболевших COVID-19 выявлено в мире, умерли 943 тыс. человек, обновленные за сутки данные публикует Университет Джонса Хопкинса. Таким образом, число заражений инфекцией нового типа увеличилось на 1 млн на 4 дня. Лидером по числу заражений остаются Соединенные Штаты — более 6,5 млн. На втором и третьем месте - Индия и Бразилия. Россия с более чем миллионом инфицированных находится на четвертом месте.
Всемирная организация здравоохранения в сентябре несколько раз регистрировала рекордное увеличение числа заразившихся коронавирусом. Израиль первым в мире вернул жесткие карантинные меры. В Чехии и Австрии уже объявили о начале второй волны.
Как отмечает Газета.ру, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил в интервью НСН, какие есть противопоказания к вакцинации.
«Прежде всего, это индивидуальная непереносимость вакцин в прошлом. Также существует список болезней, при которых нельзя прививаться, это, в частности, обострение хронических заболеваний, некоторые аутоиммунные заболевания. Это всё противопоказания к вакцинации и плюс существуют определенные возрастные ограничения», - рассказал вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru