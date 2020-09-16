Вирусолог назвал противопоказания к вакцине от COVID-19

«Прежде всего, это индивидуальная непереносимость вакцин в прошлом. Также существует список болезней, при которых нельзя прививаться, это, в частности, обострение хронических заболеваний, некоторые аутоиммунные заболевания. Это всё противопоказания к вакцинации и плюс существуют определенные возрастные ограничения», - рассказал вирусолог.

Что касается возраста, но вакцинировать будут впоследствии как взрослых, так и детей, а значит, ученым нужно будет изучать действие препарата и на младенцах, и на пожилых граждан. Ранее 91-летний руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, что он сделал прививку и чувствует себя хорошо.

В свою очередь, вирусологи дают несколько рекомендаций для всех, кто планирует принять участие в испытаниях вакцины. Нужно отказаться от алкоголя и табака, а в течение трех месяцев после прививки избегать зачатия детей.

