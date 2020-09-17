Вирусолог назвал условия повторного введения карантина из-за СОVID-19

«Эти вопросы решают органы власти, строгих параметров не существует. И решение принимается комплексно, не только медиками. Если будет наблюдаться серьезный всплеск заболеваемости, то тогда может встать вопрос о более крутых санитарных мерах, но пока предпосылок к этому нет. И увеличение на несколько сот человек или даже на тысячу не является основанием для введения ограничений», - отметил эксперт.

За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5762 человек. Таким образом, показатель ежедневно выявляемых случаев заражения продолжает расти и уже вернулся к уровню конца июля. Но пока, уверен Анатолий Альштейн, это не является основанием для введения ограничений.

«Карантин введут только тогда, когда ситуация будет очень тяжелой и серьезной, потому он очень плохо влияет на экономику», - резюмировал Анатолий Альштейн.

В Кремле «незначительный рост» случаев заражения в некоторых регионах назвали «совершенно естественным». Дмитрий Песков заявил, что это связано с возвращением россиян из поездок и с началом учебного года.

