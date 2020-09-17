Вирусолог назвал условия повторного введения карантина из-за СОVID-19

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи заявил НСН, что новые ограничения слишком больно ударят по экономике.

Оснований для обсуждения планов усилить ограничительные меры в стране из-за COVID-19 в настоящее время нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что решение о введении карантина принимается властями ситуативно и строгих критериев нет.

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«Эти вопросы решают органы власти, строгих параметров не существует. И решение принимается комплексно, не только медиками. Если будет наблюдаться серьезный всплеск заболеваемости, то тогда может встать вопрос о более крутых санитарных мерах, но пока предпосылок к этому нет. И увеличение на несколько сот человек или даже на тысячу не является основанием для введения ограничений», - отметил эксперт.

За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5762 человек. Таким образом, показатель ежедневно выявляемых случаев заражения продолжает расти и уже вернулся к уровню конца июля. Но пока, уверен Анатолий Альштейн, это не является основанием для введения ограничений.

«Карантин введут только тогда, когда ситуация будет очень тяжелой и серьезной, потому он очень плохо влияет на экономику», - резюмировал Анатолий Альштейн.

В Кремле «незначительный рост» случаев заражения в некоторых регионах назвали «совершенно естественным». Дмитрий Песков заявил, что это связано с возвращением россиян из поездок и с началом учебного года.

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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:ВакцинаКарантин
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