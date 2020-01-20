Новости за ночь: Банковскую комиссию по платежам за ЖКХ предложили отменить
До конца февраля в Госдуму внесут законопроект, устанавливающий запрет для банков брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу думской фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.
Сейчас такая комиссия составляет от 0,5% до 2% при любом варианте оплаты – онлайн, через банкомат или наличными через кассу.
По словам Неверова, урегулировать этот вопрос можно двумя способами. Первый – исправить Жилищный кодекс, второй – прописать запрет в нескольких законодательных актах, включая закон о банках.
Парламентарий рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной и заручился ее поддержкой.
В «Справедливой России» и ЛДПР уже готовы поддержать инициативу, а вот в КПРФ хотят сначала увидеть сам законопроект и убедиться, что соблюдается баланс интересов граждан и банков.
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