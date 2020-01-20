Новости за ночь: СМИ раскрыли источники доходов семьи Мишустина

20 января 202007:37

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил основную часть своих денежных доходов за последние 10 лет путем консервативного инвестирования в депозиты средств, заработанных до 2010 года в компьютерном и инвестиционном бизнесе. Об этом пишет газета «Коммерсант».

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В частности, Мишустин является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб». В 1998 году он перешел на госслужбу в налоговую, с 2008-2010 году снова работал в частной структуре – финансовой группе UFG, впоследствии перешедшей в Deutsche Bank.

По оценке «Коммерсанта», консервативное инвестирование приносит семье Мишустина десятки миллионов рублей в год. Издание предполагает, что если этот вид инвестирования останется для премьера основным, то в ближайшие годы его семья будет декларировать сопоставимые суммы.

Первую семейную декларацию о доходах в качестве премьер-министра Мишустин опубликует к концу весны 2020 года.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинДекларация О Доходах