Новости за ночь: СМИ раскрыли источники доходов семьи Мишустина
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил основную часть своих денежных доходов за последние 10 лет путем консервативного инвестирования в депозиты средств, заработанных до 2010 года в компьютерном и инвестиционном бизнесе. Об этом пишет газета «Коммерсант».
В частности, Мишустин является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб». В 1998 году он перешел на госслужбу в налоговую, с 2008-2010 году снова работал в частной структуре – финансовой группе UFG, впоследствии перешедшей в Deutsche Bank.
По оценке «Коммерсанта», консервативное инвестирование приносит семье Мишустина десятки миллионов рублей в год. Издание предполагает, что если этот вид инвестирования останется для премьера основным, то в ближайшие годы его семья будет декларировать сопоставимые суммы.
Первую семейную декларацию о доходах в качестве премьер-министра Мишустин опубликует к концу весны 2020 года.
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