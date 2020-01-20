Новости за ночь: СМИ раскрыли источники доходов семьи Мишустина

В частности, Мишустин является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб». В 1998 году он перешел на госслужбу в налоговую, с 2008-2010 году снова работал в частной структуре – финансовой группе UFG, впоследствии перешедшей в Deutsche Bank.

По оценке «Коммерсанта», консервативное инвестирование приносит семье Мишустина десятки миллионов рублей в год. Издание предполагает, что если этот вид инвестирования останется для премьера основным, то в ближайшие годы его семья будет декларировать сопоставимые суммы.

Первую семейную декларацию о доходах в качестве премьер-министра Мишустин опубликует к концу весны 2020 года.

