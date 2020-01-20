Новости за ночь: источник СМИ рассказал о долгах за российскую военную технику

Заказчики начали возвращать России долги за поставленную им военную технику. Раньше были проблемы с переводами средств, однако сейчас налажена новая система проводки платежей, сообщил источник РИА Новости в сфере военно-технического сотрудничества.

По его словам, при оплате поставок Россия и её партнеры начали переходить от доллара к национальным валютам, а также евро.

Речь идет о возврате долгов за прошлые годы. Только в 2018 году импортеры российской военной техники задолжали около трех миллиардов долларов, утверждается в материале со ссылкой на неофициальные данные.

Вероятно, определенные проблемы при оплате создают санкции США против оборонно-промышленного комплекса России и против стран, закупающих у российское вооружение.

