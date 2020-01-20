Новости за ночь: источник СМИ рассказал о долгах за российскую военную технику
Заказчики начали возвращать России долги за поставленную им военную технику. Раньше были проблемы с переводами средств, однако сейчас налажена новая система проводки платежей, сообщил источник РИА Новости в сфере военно-технического сотрудничества.
По его словам, при оплате поставок Россия и её партнеры начали переходить от доллара к национальным валютам, а также евро.
Речь идет о возврате долгов за прошлые годы. Только в 2018 году импортеры российской военной техники задолжали около трех миллиардов долларов, утверждается в материале со ссылкой на неофициальные данные.
Вероятно, определенные проблемы при оплате создают санкции США против оборонно-промышленного комплекса России и против стран, закупающих у российское вооружение.
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