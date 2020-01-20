Новости за ночь: Четыре человека погибли из-за прорыва трубы в хостеле Перми

Из-за прорыва трубы отопления утром в понедельник погибли постояльцы частного отеля «Карамель» в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербезопасности. Как сообщает «Ъ-Прикамье», погибли четыре человека, по некоторым данным – пять. Еще трое пострадали, у них ожоги, все они были доставлен в больницы.

Хостел находится в подвальном помещении, кипяток хлынул в комнаты, некоторые постояльцы заведения не смоги вовремя выбраться, сообщает РЕН ТВ. На месте работают экстренные службы. К залитому кипятком хостелу прибыл также губернатор Пермского края Максим Решетников.

Власти Пермского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

