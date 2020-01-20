Новости за ночь: Меркель рассказала о договоренностях на конференции по Ливии

Канцлер ФРГ добавила, что стороны договорились и о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять, передают argumenti.ru. По словам Меркель, речь идет, в том числе о военной комиссии «пять на пять».

Конференция по ливийскому урегулированию прошла в воскресенье, 19 января, в Берлине. В ней принял участие, в том числе президент России Владимир Путин. Ангела Меркель уточнили, что на конференции не обсуждали принятие возможных санкций в отношении стороны, нарушившей международное эмбарго на поставки оружия. Ранее об этом сообщили СМИ.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что перемирие в Ливии требует определенных условий.

