Новости за ночь: Меркель рассказала о договоренностях на конференции по Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе саммита в Берлине по Ливии был достигнут «всеобъемлющий план урегулирования». Политик отметила, что документы, принятые в ходе конференции, должен еще быть одобрен Совбезом ООН, передает RT.
Меркель рассказала, что все участники переговоров обязались не оказывать никакой дальнейшей военной поддержки конфликтующим сторонам. Речь идет о соблюдении оружейного эмбарго, которое должно обеспечить перемирие.
Канцлер ФРГ добавила, что стороны договорились и о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять, передают argumenti.ru. По словам Меркель, речь идет, в том числе о военной комиссии «пять на пять».
Конференция по ливийскому урегулированию прошла в воскресенье, 19 января, в Берлине. В ней принял участие, в том числе президент России Владимир Путин. Ангела Меркель уточнили, что на конференции не обсуждали принятие возможных санкций в отношении стороны, нарушившей международное эмбарго на поставки оружия. Ранее об этом сообщили СМИ.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что перемирие в Ливии требует определенных условий.
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