Новости за ночь: 60% нарушений по новому КоАП разрешат оплачивать со скидкой

В действующей редакции КоАП возможность оплатить только половину штрафа была лишь по 124 составам административных правонарушений из 1800. Скидка распространялась на нарушения в области дорожного движения.

Проект нового КоАП был опубликован для общественного обсуждения 30 января. В нём предусмотрено существенное увеличение штрафов за превышение скорости и отказ от медицинского освидетельствования. Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал документ недоработанным. Принятие кодекса в таком виде ударит по репутации правительства, считает он.

