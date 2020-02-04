Новости за ночь: 60% нарушений по новому КоАП разрешат оплачивать со скидкой
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) значительно расширит список правонарушений, которые можно будет оплатить со скидкой в 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста. Из 1666 предусмотренных документом составов административных правонарушений скидка распространится более чем на тысячу (60%).
В действующей редакции КоАП возможность оплатить только половину штрафа была лишь по 124 составам административных правонарушений из 1800. Скидка распространялась на нарушения в области дорожного движения.
Проект нового КоАП был опубликован для общественного обсуждения 30 января. В нём предусмотрено существенное увеличение штрафов за превышение скорости и отказ от медицинского освидетельствования. Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал документ недоработанным. Принятие кодекса в таком виде ударит по репутации правительства, считает он.
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