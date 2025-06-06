Путин упразднил комиссию по строительству космодрома «Восточный»

Космодром «Восточный» — это российский космический стартовый комплекс, расположенный в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году для снижения зависимости России от зарубежных стартовых площадок и развития отечественной космической инфраструктуры. «Восточный» предназначен для запуска пилотируемых и беспилотных космических аппаратов на низкую и геостационарную орбиту.

Космодром оснащен современной технической инфраструктурой и поддерживает запуски ракет семейства «Союз» и «Ангара». Первые испытательные пуски прошли в 2016-2017 годах, передает «Радиоточка НСН».

