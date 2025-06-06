Путин упразднил комиссию по строительству космодрома «Восточный»

Президент России Владимир Путин распорядился упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома «Восточный». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе также отмечается, что утрачивают силу ранее изданные распоряжения, касающиеся изменений в составе данной комиссии. Решение свидетельствует о завершении работы этого органа, который занимался координацией и контролем за строительством космодрома.

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Космодром «Восточный» — это российский космический стартовый комплекс, расположенный в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году для снижения зависимости России от зарубежных стартовых площадок и развития отечественной космической инфраструктуры. «Восточный» предназначен для запуска пилотируемых и беспилотных космических аппаратов на низкую и геостационарную орбиту.

Космодром оснащен современной технической инфраструктурой и поддерживает запуски ракет семейства «Союз» и «Ангара». Первые испытательные пуски прошли в 2016-2017 годах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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