Россия сыграла вничью с Нигерией в первом за три года матче в «Лужниках»

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Нигерии ничейным результатом — 1:1. Встреча состоялась 6 июня на столичном стадионе «Лужники» и стала первой для российской команды на этой арене с сентября 2021 года.

Счет в игре был открыт на 27-й минуте после автогола защитника нигерийцев Семи Аджайи, который отправил мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга. Ответный мяч команда Нигерии, занимающая 43-е место в рейтинге ФИФА, забила на 71-й минуте: Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой при передаче со стороны вратаря россиян Матвея Сафонова.