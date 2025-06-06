Россия сыграла вничью с Нигерией в первом за три года матче в «Лужниках»
Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Нигерии ничейным результатом — 1:1. Встреча состоялась 6 июня на столичном стадионе «Лужники» и стала первой для российской команды на этой арене с сентября 2021 года.
Счет в игре был открыт на 27-й минуте после автогола защитника нигерийцев Семи Аджайи, который отправил мяч в собственные ворота после прострела с левого фланга. Ответный мяч команда Нигерии, занимающая 43-е место в рейтинге ФИФА, забила на 71-й минуте: Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой при передаче со стороны вратаря россиян Матвея Сафонова.
Ничья с нигерийцами прервала серию из восьми подряд «сухих» побед сборной России, длившуюся с ноября 2023 года. За это время подопечные Валерия Карпина обыграли Кубу, Сербию, Белоруссию, Вьетнам, Бруней, Сирию, Гренаду и Замбию с общим счетом 44:0. Последний раз до этого россияне пропускали в октябре прошлого года — в товарищеском матче с Кенией (2:2).
Сборная России, занимающая 35-е место в мировом рейтинге, остается отстраненной от официальных турниров ФИФА и УЕФА. Следующую встречу команда проведет 10 июня в Минске против сборной Белоруссии, которая находится на 98-й строчке рейтинга, передает «Радиоточка НСН».
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