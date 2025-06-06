Путин назвал 2025 год определяющим для технологического прорыва России

Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны. Об этом он сообщил во время заседания совета по национальным проектам, трансляция которого доступна в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что необходимо четко определить направления, где российские компании, научные центры и промышленные предприятия смогут занять лидирующие позиции в мировом масштабе. Особых успехов, по словам президента, Россия уже добилась в сфере беспилотных технологий, где отечественные разработки нередко становятся объектом копирования зарубежными специалистами.

Названы лучшие технологически развитые компании России

В ноябре правительство РФ утвердило перечень приоритетных направлений для достижения технологического суверенитета. В список вошли: производство дронов, создание роботизированных транспортных платформ, разработка композитных материалов, строительство высокоскоростных железных дорог.

Также среди ключевых задач – развитие энергетического сектора с использованием российских турбин и комплектующих, освоение месторождений редкоземельных металлов, производство оборудования для СПГ, а также проекты в области возобновляемых источников энергии, водородной и атомной энергетики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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