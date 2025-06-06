Путин назвал 2025 год определяющим для технологического прорыва России
Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны. Об этом он сообщил во время заседания совета по национальным проектам, трансляция которого доступна в официальном Telegram-канале Кремля.
Глава государства подчеркнул, что необходимо четко определить направления, где российские компании, научные центры и промышленные предприятия смогут занять лидирующие позиции в мировом масштабе. Особых успехов, по словам президента, Россия уже добилась в сфере беспилотных технологий, где отечественные разработки нередко становятся объектом копирования зарубежными специалистами.
В ноябре правительство РФ утвердило перечень приоритетных направлений для достижения технологического суверенитета. В список вошли: производство дронов, создание роботизированных транспортных платформ, разработка композитных материалов, строительство высокоскоростных железных дорог.
Также среди ключевых задач – развитие энергетического сектора с использованием российских турбин и комплектующих, освоение месторождений редкоземельных металлов, производство оборудования для СПГ, а также проекты в области возобновляемых источников энергии, водородной и атомной энергетики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал 2025 год определяющим для технологического прорыва России
- Россия сыграла вничью с Нигерией в первом за три года матче в «Лужниках»
- Двое мирных жителей ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
- Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти
- «Не ссорьтесь, ребята»: Медведев предложил примирить Трампа с Маском «за плату»
- Фильм с Ургантом сняли с фестиваля в Гатчине по требованию «общественников»
- СМИ: Белый дом добивается смягчения санкционного законопроекта Грэма
- В детсаду при школе №1450 на юге Москвы выявлен случай кори
- ️Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Папа может»
- Пятый за вечер дрон сбит средствами ПВО при подлете к Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru