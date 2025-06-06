Трамп подписал указ о развитии беспилотных технологий в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление лидерства страны в сфере беспилотных авиационных технологий. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, Федеральное авиационное управление (FAA) должно расширить разрешенные режимы эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны видимости оператора при выполнении коммерческих и спасательных операций. Также ведомству поручено ускорить разработку перспективных технологий, в том числе систем вертикального взлета и посадки, а также полностью автономных полетов.

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В Белом доме подчеркнули, что новые меры позволят укрепить национальную безопасность, сократить зависимость от иностранных поставщиков и увеличить экспорт американской беспилотной техники.

В рамках исполнения указа FAA будет применять искусственный интеллект для ускорения обработки заявок на использование БПЛА и актуализирует программу интеграции дронов в национальное воздушное пространство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиСШАДональд Трамп

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