Трамп подписал указ о развитии беспилотных технологий в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на укрепление лидерства страны в сфере беспилотных авиационных технологий. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.
Согласно документу, Федеральное авиационное управление (FAA) должно расширить разрешенные режимы эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны видимости оператора при выполнении коммерческих и спасательных операций. Также ведомству поручено ускорить разработку перспективных технологий, в том числе систем вертикального взлета и посадки, а также полностью автономных полетов.
В Белом доме подчеркнули, что новые меры позволят укрепить национальную безопасность, сократить зависимость от иностранных поставщиков и увеличить экспорт американской беспилотной техники.
В рамках исполнения указа FAA будет применять искусственный интеллект для ускорения обработки заявок на использование БПЛА и актуализирует программу интеграции дронов в национальное воздушное пространство, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Схиигумена Гавриила сняли с поста после слов о приказе «вырезать москвичей»
- Трамп подписал указ о развитии беспилотных технологий в США
- Путин упразднил комиссию по строительству космодрома «Восточный»
- СМИ: В Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата
- Путин назвал 2025 год определяющим для технологического прорыва России
- Россия сыграла вничью с Нигерией в первом за три года матче в «Лужниках»
- Двое мирных жителей ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
- Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти
- «Не ссорьтесь, ребята»: Медведев предложил примирить Трампа с Маском «за плату»
- Фильм с Ургантом сняли с фестиваля в Гатчине по требованию «общественников»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru