Двое мирных жителей ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Устинка Белгородского района. По словам главы региона, один из пострадавших получил рваную рану левой руки, у второго диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Обоих мужчин доставили в Октябрьскую районную больницу. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью сгорел.

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Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская область

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