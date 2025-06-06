Двое мирных жителей ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
Беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе села Устинка Белгородского района. По словам главы региона, один из пострадавших получил рваную рану левой руки, у второго диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Обоих мужчин доставили в Октябрьскую районную больницу. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью сгорел.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru