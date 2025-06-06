Двое мирных жителей ранены при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе села Устинка Белгородского района. По словам главы региона, один из пострадавших получил рваную рану левой руки, у второго диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Обоих мужчин доставили в Октябрьскую районную больницу. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью сгорел.