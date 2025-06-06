Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти

Блогер Арег Щепихин арестован на два месяца по делу о призывах к экстремизму и разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.

Щепихину предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 280 и пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК. Речь идет о публикациях в интернете, содержащих призывы к насилию и экстремистские высказывания. Совокупная санкция по этим статьям предусматривает до 11 лет лишения свободы.