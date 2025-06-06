Суд арестовал блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти
Блогер Арег Щепихин арестован на два месяца по делу о призывах к экстремизму и разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.
Щепихину предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 280 и пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК. Речь идет о публикациях в интернете, содержащих призывы к насилию и экстремистские высказывания. Совокупная санкция по этим статьям предусматривает до 11 лет лишения свободы.
Видео задержания блогера появилось в соцсетях вечером 4 июня. На кадрах видно, как неизвестные в штатском укладывают мужчину в багажник автомобиля с мигалкой и номерами АМР на территории Ярославского вокзала в Москве.
На следующий день министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин был не похищен, а официально задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые действовали в рамках межведомственного взаимодействия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru