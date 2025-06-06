СМИ: В Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата
В Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник военкомата, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным Главного управления национальной полиции региона, инцидент произошел в пятницу, и в ходе расследования подтверждена гибель сотрудника Березовского районного территориального центра комплектования (военкомата).
Ранее украинские СМИ отмечали рост случаев поджогов автомобилей военнослужащих, которые часто ошибочно принимают за транспорт работников военкоматов.
В ответ на это некоторые украинские автовладельцы начали использовать наклейки с надписью «Не ТЦК» для защиты своих машин от возможных нападений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru