СМИ: В Одесской области при взрыве автомобиля погиб сотрудник военкомата

В Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник военкомата, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным Главного управления национальной полиции региона, инцидент произошел в пятницу, и в ходе расследования подтверждена гибель сотрудника Березовского районного территориального центра комплектования (военкомата).

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Ранее украинские СМИ отмечали рост случаев поджогов автомобилей военнослужащих, которые часто ошибочно принимают за транспорт работников военкоматов.

В ответ на это некоторые украинские автовладельцы начали использовать наклейки с надписью «Не ТЦК» для защиты своих машин от возможных нападений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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