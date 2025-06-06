Фильм с Ургантом сняли с фестиваля в Гатчине по требованию «общественников»

Организаторы международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине исключили из программы картину Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли, пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Решение принято после обращения от представителей «общественников», потребовавших отменить показ.

По данным издания «Абзац», инициаторы обращения заявили, что не считают допустимым участие в государственном фестивале фильма, авторы которого высказывались критически в адрес специальной военной операции. В числе доводов указывались высказывания режиссера и актера, а также связи Солодникова с иноагентами.