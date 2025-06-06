Схиигумена Гавриила сняли с поста после слов о приказе «вырезать москвичей»

Валаамский монастырь снял схиигумена Гавриила (Виноградова) с должности начальника Сочинского подворья сообщила пресс-служба обители.

Поводом для отстранения стали публичные заявления священнослужителя о мусульманах. В мае во время проповеди схиигумен назвал ислам «неправильной религией», а его последователей — «армией», способной по приказу «вырезать москвичей».

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Официальные представители монастыря не уточнили, связано ли отстранение непосредственно со скандальными высказываниями.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикации видеообращения замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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