Схиигумена Гавриила сняли с поста после слов о приказе «вырезать москвичей»
Валаамский монастырь снял схиигумена Гавриила (Виноградова) с должности начальника Сочинского подворья сообщила пресс-служба обители.
Поводом для отстранения стали публичные заявления священнослужителя о мусульманах. В мае во время проповеди схиигумен назвал ислам «неправильной религией», а его последователей — «армией», способной по приказу «вырезать москвичей».
Официальные представители монастыря не уточнили, связано ли отстранение непосредственно со скандальными высказываниями.
Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикации видеообращения замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru