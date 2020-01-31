Шкуматов назвал «людоедским» повышение автоштрафов
Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» в эфире НСН призвал убрать с дорог камеры-ловушки и штрафовать водителей, исходя из того, что зарплата у россиян ниже, чем в Африке.
Минюст опубликовал новый проект Кодекса об административных правонарушениях, который существенно увеличивает штрафы за превышение скорости, вождение в пьяном виде, перевозку детей без автокресел. Так с 2021 года наказание за превышение скорости на 20-40 км/ч может увеличиться с 500 рублей до 3 тысяч рублей. Штраф за отказ от освидетельствования может вырасти с 30 до 40 тысяч рублей, вместе с тем срок лишения прав увеличится с двух до трех лет.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что возмущен такой «обдираловкой» водителей.
«Это абсолютно людоедская история, она показывает, насколько те люди, которые писали КоАП, далеки от понимания реальной ситуации в стране. Штраф в 3 тысячи рублей за незначительное превышение скорости – вполне европейский уровень, но только мы забыли, что доходы людей меньше, чем в Африке.
«У нас европейские штрафы и африканские зарплаты. Они там обалдели что ли?»
Новый КоАП впервые в России вводит накопительную систему для злостных нарушителей ПДД. По новой статье для водителя, нарушивший правила более трех раз, за исключением тех случаев, когда их «поймали» системы фотовидеофиксации, может быть лишен прав на срок от года до 1,5 лет. Люди без водительских прав могут быть привлечены к штрафу в размере от 10 до 30 тыс. рублей.
«Я считаю, что нужно убрать все ловушки с дорог. Они же специально их расставляют, причем не там, где они снижают аварийность, а только там, где они приносят больше денег. И теперь камеры будут приносить больше денег! Отличный бизнес-план! Сейчас с водителей собирается около 100 миллиардов рублей в год, а будут собирать в 6 раз больше. И в среднем нагрузка на одного водителя больше, чем ОСАГО и транспортный налог вместе взятые. И все это уйдет в частный карман. Автомобилисты – новая нефть», - возмутился Шкуматов.
Есть еще один пункт, который вызывает возмущение у автоэкспертов. Новые правила увеличивают срок привлечения к административной ответственности до одного года. То есть сегодня 31 января 2020 года водителю может прийти штраф за нарушение 31 января 2019 года. Естественно, уже нет доказательство того, что правила не были нарушены, потому что уже нет видеозаписей. Получается, что водителю просто продадут фото его авто за 3 тысячи рублей.
«Уверен, что поправки эту примут. У нас все людоедские законы принимаются в первую очередь»
Ранее стало известно, что каждый десятый автолюбитель поддерживает инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, против выступает 85% По данным исследования Авто Mail.ru, четверть опрошенных полагает, что изменения негативно скажутся на лояльности граждан к правилам дорожного движения, так как водители будут чаще нарушать назло инспекторам.
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