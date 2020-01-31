Шкуматов назвал «людоедским» повышение автоштрафов

Минюст опубликовал новый проект Кодекса об административных правонарушениях, который существенно увеличивает штрафы за превышение скорости, вождение в пьяном виде, перевозку детей без автокресел. Так с 2021 года наказание за превышение скорости на 20-40 км/ч может увеличиться с 500 рублей до 3 тысяч рублей. Штраф за отказ от освидетельствования может вырасти с 30 до 40 тысяч рублей, вместе с тем срок лишения прав увеличится с двух до трех лет.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что возмущен такой «обдираловкой» водителей.

«Это абсолютно людоедская история, она показывает, насколько те люди, которые писали КоАП, далеки от понимания реальной ситуации в стране. Штраф в 3 тысячи рублей за незначительное превышение скорости – вполне европейский уровень, но только мы забыли, что доходы людей меньше, чем в Африке.