«Новости, а не книги!»: Лукьяненко объяснил изменение литературных трендов

Россияне стали больше интересоваться новостями, чем книгами, а также экономят на покупках литературы в интернете, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Ранее книгоиздатели отметили небольшое снижение уровня чтения в первом полугодии 2023 года, примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.