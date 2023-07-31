«Новости, а не книги!»: Лукьяненко объяснил изменение литературных трендов

Автор «Ночного дозора» сказал в эфире НСН, что россияне перешли на «бесплатные книги», отметив, что не является большим фанатом современной отечественной прозы.

Россияне стали больше интересоваться новостями, чем книгами, а также экономят на покупках литературы в интернете, заявил в интервью НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Ранее книгоиздатели отметили небольшое снижение уровня чтения в первом полугодии 2023 года, примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«Тут несколько причин. Книги дороги, есть экономическая напряженность, которая сказывается на том, что люди покупают книги или собирают гуманитарку, - все невозможно вместе соединить. Во-вторых, новостная повестка в последние полтора года очень сильно вытесняет художественное чтение. Люди продолжают читать много, но читают в основном новостные каналы. Кроме того, очень многие перекочевали читать книги в электронный формат, в интернет, а чтение на сайтах далеко не всегда отслеживается, особенно если это какие-то пиратские сайты и файлообменники. Если людям хочется читать, но не хватает денег на книги, они будут пользоваться бесплатными ресурсами», - сказал Лукьяненко.

Автор «Ночного дозора» признался, что не является большим поклонником современной русской литературы, посоветовав читателям полагаться на мнение критиков и блогеров.

«Я не такой фанат современной российской прозы и у меня не так много времени, чтобы ее отслеживать. Я читаю в основном фантастику, Я бы посоветовал обратить внимание на отзывы, критиков и обзоры. У нас есть достаточно блогеров, которые разбирают те или иные направления. Кого-то интересуют женские любовные романы, кого-то фантастика или детективы. Тут бессмысленно советовать, что "эту книгу должен прочитать каждый". Здесь лучше ориентироваться на тех людей, которые регулярно занимаются обзорами», - заключил собеседник НСН.

Ранее вокалист группы «Ария» Михаил Житняков ранее говорил НСН, что считает Михаила Булгакова «одним из великих писателей ХХ века», посоветовав пересмотреть советские экранизации «Мастера и Маргариты» или «Собачьего сердца».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КнигиСергей Лукьяненко

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