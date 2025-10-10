Депутат Бессараб: До 50% диагнозов сегодня устанавливают с помощью ИИ
Светлана Бессараб в эфире НСН рассказала, в какие профессиональные сферы уже активно пришли роботы.
Роботы сегодня активно применяются в производстве и медицине, но не стоит допускать их в образование и творческие профессии, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«Уже сегодня часть производства роботизирована. У нас большие базы данных обрабатываются искусственным интеллектом, чат-боты общаются с людьми по телефону, они даже обладают определенной эмпатией. В магазине у нас уже кассы самообслуживания, роботы доставляют заказы, это больше в столице, но и в других российских городах. Искусственный интеллект сегодня помогает в постановке диагнозов, особенно в Москве этому уделяется огромное внимание. Сегодня до 50% диагнозов устанавливают врачи, но при поддержке искусственного интеллекта. Потому что человеку сложно обработать большой массив информации, шаблонные задачи легче выполнять ИИ. Я надеюсь, что мы никогда не увидим учителя-робота, а также среди ученых и творческих профессий», - отметила она.
Роботы первыми заменят именно солдат на передовой, поэтому России нужно усиленно развивать эту область, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
