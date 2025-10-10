Депутат Бессараб анонсировала налог на робота
При автоматизации производства подоходный налог не будет выплачиваться, поэтому нужно будет ввести новый налог на робота, заявила НСН Светлана Бессараб.
В бюджете РФ уже заложены средства на развитие роботизации и образования в этой сфере, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«При полной автоматизации производства подоходный налог не будет выплачиваться, поэтому нам нужно будет ввести новый налог. Это получится налог на одного робота, мы к этому придем. Не сегодня, сегодня нужно эту сферу развивать. Это будущее и безопасность государства. Нам самим нужно развиваться. Чтобы быть востребованными на рынке труда, нужно уметь управлять роботами. В бюджете на три года у нас заложены средства на образование в этой сфере и на саму роботизацию», - отметила она.
Роботы сегодня активно применяются в производстве и медицине, но не стоит допускать их в образование и творческие профессии, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сельское хозяйство и контент: Какие профессии потеснит искусственный интеллект
- Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо
- Трамп посетит Ближний Восток 13 или 14 октября
- Депутат Бессараб анонсировала налог на робота
- Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
- Депутат Бессараб: До 50% диагнозов сегодня устанавливают с помощью ИИ
- НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия
- Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой
- Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ до $112 млрд
- Сотни миллиардов: Депутат Свинцов призвал бизнес вкладываться в роботов и ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru