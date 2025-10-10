Депутат Бессараб анонсировала налог на робота

В бюджете РФ уже заложены средства на развитие роботизации и образования в этой сфере, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«При полной автоматизации производства подоходный налог не будет выплачиваться, поэтому нам нужно будет ввести новый налог. Это получится налог на одного робота, мы к этому придем. Не сегодня, сегодня нужно эту сферу развивать. Это будущее и безопасность государства. Нам самим нужно развиваться. Чтобы быть востребованными на рынке труда, нужно уметь управлять роботами. В бюджете на три года у нас заложены средства на образование в этой сфере и на саму роботизацию», - отметила она.

Роботы сегодня активно применяются в производстве и медицине, но не стоит допускать их в образование и творческие профессии, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

