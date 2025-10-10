Пока что хайп: Только 33% предпринимателей частично применяют нейросети

В России 33% участника ассоциации предпринимателей уже внедрили ИИ и как-то его используют, 6% участников внедрили, но отказались, 11% - не внедряли, не используют лично, 50% - не внедряли, но используют как своего помощника, заявил основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов в пресс-центре НСН.

«Когда мы говорим о замене сотрудника роботом, мы говорим о комплексе мер. Искусственный интеллект сегодня может придумывать неверные выдуманные ответы. Человеку сегодня необходимо вручную проверять нейросети, что приводит к проблемам в сфере внедрения ИИ в бизнес-процессы компаний. Но этот процесс уже запущен. У нас 33% участника ассоциации предпринимателей уже внедрили ИИ и как-то его используют, 6% участников внедрили, но отказались, он им не помог, 11% - не внедряли, не используют лично, 50% - не внедряли, но используют как своего помощника. Поэтому пока искусственный интеллект не может заменить сотрудников, но может упростить задачи. Пока что это хайп, все говорят об ИИ, все пытаются куда-то применять, но мало кто понимает, как он работает», - рассказал он.

Роботы сегодня активно применяются в производстве и медицине, но не стоит допускать их в образование и творческие профессии, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

