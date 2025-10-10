Пока что хайп: Только 33% предпринимателей частично применяют нейросети
Пока что искусственный интеллект – это хайповая тема, но никто не знает, как правильно использовать его на практике и в бизнесе, заявил НСН Константин Рачилов.
В России 33% участника ассоциации предпринимателей уже внедрили ИИ и как-то его используют, 6% участников внедрили, но отказались, 11% - не внедряли, не используют лично, 50% - не внедряли, но используют как своего помощника, заявил основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов в пресс-центре НСН.
«Когда мы говорим о замене сотрудника роботом, мы говорим о комплексе мер. Искусственный интеллект сегодня может придумывать неверные выдуманные ответы. Человеку сегодня необходимо вручную проверять нейросети, что приводит к проблемам в сфере внедрения ИИ в бизнес-процессы компаний. Но этот процесс уже запущен. У нас 33% участника ассоциации предпринимателей уже внедрили ИИ и как-то его используют, 6% участников внедрили, но отказались, он им не помог, 11% - не внедряли, не используют лично, 50% - не внедряли, но используют как своего помощника. Поэтому пока искусственный интеллект не может заменить сотрудников, но может упростить задачи. Пока что это хайп, все говорят об ИИ, все пытаются куда-то применять, но мало кто понимает, как он работает», - рассказал он.
Роботы сегодня активно применяются в производстве и медицине, но не стоит допускать их в образование и творческие профессии, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия поддерживает создание формата «СНГ плюс»
- Пока что хайп: Только 33% предпринимателей частично применяют нейросети
- Сельское хозяйство и контент: Какие профессии потеснит искусственный интеллект
- Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо
- Трамп посетит Ближний Восток 13 или 14 октября
- Депутат Бессараб анонсировала налог на робота
- Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
- Депутат Бессараб: До 50% диагнозов сегодня устанавливают с помощью ИИ
- НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия
- Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru