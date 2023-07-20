«Культурный гид»: «Ария» рассказала о проклятии «Летучего голландца» и морском тренде
Участники «Арии» похвалили Джонни Деппа за Джека Воробья, раскрыли кино-секреты группы и объяснили, почему их не отпускает «Гость из царства теней».
Концерты: Воздух, пляж и «Проклятье морей»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступили участники группы «Ария» - вокалист Михаил Житняков и гитарист Сергей Попов.
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Начало второй половины лета ознаменуется в Москве сразу несколькими интересными музыкальными событиями. Гарик Сукачев (21 июля, VK Summer Stage), Дельфин (22 июля, «Красный октябрь») и Zivert (23 июля, «Красный октябрь») выступят под открытым небом, а «Кипелов» (20 июля), Линда (22 июля) и «Uma2rman» (26 июля) дадут концерты на кораблях.
«Ундервуд», Сергей Бобунец и «Калинов мост» отправятся в выходные в Питер, Вячеслав Бутусов порадует воронежских фанатов, КняZz выступит в Оренбурге и Магнитогорске, а на челябинском «Пляже» высадится целый рок-десант : «Чиж&Co», «Пенвмослон», «Йорш» и «Операция Пластилин».
Ну а участники «Арии», недавно вернувшейся из «морского тура» по югу России, рассказали НСН, как они создали «корабельный тренд», до того, как это стало мейнстримом.
«Концерты на кораблях в Москве, - это все к нам пришло несколько позже. Все начиналось с истории в 2019 году, когда мы презентовали свой альбом "Проклятье морей" в виде большой постановочной истории, там сцена была в виде корабля сделана. И потом эта тема нас не отпускала в течение нескольких лет. Что касается поездок на юг России, мы назвали тур "морским", потому что он захватил почти все курортные города», - сказал Михаил Житняков.
Ну а Сергей Попов рассказал, чем ему запомнились московские концерты на теплоходах.
«В этом году мы ехали с Северного Речного вокзала в сторону Подмосковья, а в прошлый раз мы вообще по центру проехались мимо Сити. Таких картин не увидишь, разгуливая по Кутузовскому или проезжая по Третьему кольцу. С реки видно совершенно другое, мы получили эстетическое удовольствие», - подчеркнул музыкант.
Участники «Арии» посетовали, что над группой до сих пор висит проклятие «Летучего голландца», добавив, что идею со сценой в виде корабля придумал режиссер-постановщик Юрий Соколов,
«Сам тур называется уже "Гость из царства теней. Финальный аккорд". В этом году мы должны поставить в этой истории точку или даже восклицательный знак. Те, кто слышал историю "Летучего голландца", знают, что проклятие этих пиратов в том, что они никак не могут сойти с этого корабля, и мы попали именно в эту историю», - сказал Михаил Житняков.
«Мы рассчитываем поставить точку, если "Гость" не возьмет нас обратно за шкирку. По "Гостю" есть несколько незакрытых городов, где мы были вынуждены отменять концерты, так что "никогда не говори никогда". До конца года "Летучий голландец" будет с вами», - добавил Сергей Попов.
Театр: Маяковский Басты и «арийские поэты»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», премьера спектакля «Маяковский» (на фото) в «Ленкоме» Марка Захарова, музыку к которому написал рэпер Баста (Василий Вакуленко), «Три товарища» с Иваном Стебуновым в Театре «Современник» (режиссер - Галина Волчек) и «Доктор Живаго» в «Мастерской Петра Фоменко».
Театралы Петербурга идут в выходные на «Щелкунчик» и «Иоланту», в Сочи покажут «Близость» с Татьяной Арнтгольц, а в Калининграде комедию по Задорнову «Хочу купить вашего мужа» с главным «Портосом» страны Валентином Смирнитским.
Ну а Сергей Житняков рассказал, на каких произведениях строится творчество «Арии».
«Мы не фентэзи-группа, у нас больше хэви-метал и песням присуща героика. Если мы и обращаемся к драконам, то в поэтическом, образном смысле, это метафоричная история. У нас очень часто проходит тема добра и зла, какие-то мистические истории, которые становятся темой не для одной, а многих песен. Булгаков у нас неоднократно проходил сквозь годы. Это не то что в одном альбоме или концептуально, но все равно, рано или поздно возвращаешься к "Мастеру и Маргарите". Булгаков – один из великих писателей ХХ века, не побоюсь этого слова. Советские экранизации, тех же "Мастера и Маргариты" или "Собачьего сердца" можно пересматривать, и это не надоедает», - отметил вокалист.
Со своей стороны, Сергей Попов представил авторов текстов «Арии», Маргариту Пушкину и Александра Елина.
«У "Арии" два стержневых поэта-песенника, это Маргарита Пушкина и Саша Елин. Очень хорошо, что они разноплановые, у них разная подача, разный стиль. Если в двух словах, то Маргарита более поэтичная, более образная, а Саша – он такой "плакатный", но это нисколько не минус. Для тяжелых и ритмичных вещей это как раз очень хорошо. у него убойные рифмы, внутренние рифмы. Они оба стоят друг друга», - подчеркнул музыкант.
«И оба попадают в этот жанр 100%», - согласился Житняков.
«На самом деле, это очень непростая задача, потому что очень многие музыканты сначала пишут тексты и на них просто придумывают свою музыку. А здесь перед ними стоит обратная задача: на готовую музыку и так называемую "псевдоанглийскую рыбу" им приходится подставлять текст, искать нужные слова и рифмы, и это должно быть хлестко, как будто изначально родилось, как стих», - рассказал он.
Кино: «Ликвидация» и Король-Воробей
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет французский фильм «Жанна Дюбарри» (на фото) с Джонни Деппом и Пьером Ришаром. Депп играет в нем короля Людовика XV.
В числе других интересных премьер режиссерская версия триллера «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом и ужастик «Схватка с Дьяволом» с Николасом Кейджем.
Ну а Михаил Житняков похвалил Джонни Деппа за Джека Воробья, отметив, что у рок-музыкантов и пиратов много общего.
«Я смотрел все части. Может быть, я не самый большой фанат этой саги, но я считаю, что она очень получилась. После выхода первой серии люди ждали продолжения. Я считаю, что этот проект успешен, как с точки зрения зрительского внимания, так и, безусловно, с точки зрения кассовых сборов. А образ Джека Воробья вошел в топ костюмов, которые люди используют на каких-то вечеринках. У пиратов, и у артистов есть много общего. Все мы заложники обстоятельств и зачастую вынуждены переносить все тяготы, пираты своей жизни, мы своей, гастрольной. То, что нас еще объединяет, – это некая романтика и у артистов, и у пиратов», - пояснил вокалист «Арии».
Со своей стороны, Сергей Попов рассказал о кино-секретах их группы.
«У нас своя традиция по фильмам: если мы едем в автобусе, мы смотрим гайдаевские фильмы. Причем, мы их смотрели, если не по сто раз, то по 20-30 точно, и все равно это такая некая медитация. После концерта, особенно, когда выезд в ночь, можно включить условную "Кавказскую пленницу" или "Операцию Ы", хочешь спать, - спи, тебе на ухо чуть-чуть бурчит, можешь уши заткнуть какой-то музыкой и смотреть картинку. А второй большой пласт наших гастрольных фильмов это "Ликвидация"», - отметил гитарист.
«Да, я тоже хотел сказать про "Ликвидацию"», - продолжил Житняков. «Если брать современный отечественный кинематограф. Урсуляк один из немногих режиссеров, чей каждый фильм вызывает положительные эмоции», - отметил он.
«Однозначно, это знак качества. Если Урсуляк, значит, можно смотреть, не разочаруешься», - подтвердил Попов.
«Это и актеры, которые у него играют», - уточнил Житняков.
«"Ликвидацию" мы, наверное, посмотрели от корки до корки три раза, и вот эти все ключевые фразы вошли у нас в обиход и стали крылатыми. А что ты скажешь за новую программу?» - завершил беседу с НСН гитарист «Арии».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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