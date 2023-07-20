«Культурный гид»: «Ария» рассказала о проклятии «Летучего голландца» и морском тренде

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступили участники группы «Ария» - вокалист Михаил Житняков и гитарист Сергей Попов.

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Начало второй половины лета ознаменуется в Москве сразу несколькими интересными музыкальными событиями. Гарик Сукачев (21 июля, VK Summer Stage), Дельфин (22 июля, «Красный октябрь») и Zivert (23 июля, «Красный октябрь») выступят под открытым небом, а «Кипелов» (20 июля), Линда (22 июля) и «Uma2rman» (26 июля) дадут концерты на кораблях.

«Ундервуд», Сергей Бобунец и «Калинов мост» отправятся в выходные в Питер, Вячеслав Бутусов порадует воронежских фанатов, КняZz выступит в Оренбурге и Магнитогорске, а на челябинском «Пляже» высадится целый рок-десант : «Чиж&Co», «Пенвмослон», «Йорш» и «Операция Пластилин».

Ну а участники «Арии», недавно вернувшейся из «морского тура» по югу России, рассказали НСН, как они создали «корабельный тренд», до того, как это стало мейнстримом.

«Концерты на кораблях в Москве, - это все к нам пришло несколько позже. Все начиналось с истории в 2019 году, когда мы презентовали свой альбом "Проклятье морей" в виде большой постановочной истории, там сцена была в виде корабля сделана. И потом эта тема нас не отпускала в течение нескольких лет. Что касается поездок на юг России, мы назвали тур "морским", потому что он захватил почти все курортные города», - сказал Михаил Житняков.

Ну а Сергей Попов рассказал, чем ему запомнились московские концерты на теплоходах.

«В этом году мы ехали с Северного Речного вокзала в сторону Подмосковья, а в прошлый раз мы вообще по центру проехались мимо Сити. Таких картин не увидишь, разгуливая по Кутузовскому или проезжая по Третьему кольцу. С реки видно совершенно другое, мы получили эстетическое удовольствие», - подчеркнул музыкант.

Участники «Арии» посетовали, что над группой до сих пор висит проклятие «Летучего голландца», добавив, что идею со сценой в виде корабля придумал режиссер-постановщик Юрий Соколов,

«Сам тур называется уже "Гость из царства теней. Финальный аккорд". В этом году мы должны поставить в этой истории точку или даже восклицательный знак. Те, кто слышал историю "Летучего голландца", знают, что проклятие этих пиратов в том, что они никак не могут сойти с этого корабля, и мы попали именно в эту историю», - сказал Михаил Житняков.

«Мы рассчитываем поставить точку, если "Гость" не возьмет нас обратно за шкирку. По "Гостю" есть несколько незакрытых городов, где мы были вынуждены отменять концерты, так что "никогда не говори никогда". До конца года "Летучий голландец" будет с вами», - добавил Сергей Попов.

