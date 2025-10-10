НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия

НАТО проведет ежегодные военные учения с имитацией использования ядерных вооружений 13 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в соцсети Х.

«Я нахожусь на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Эта база участвует в учениях НАТО Steadfast Noon, которые начнутся 13 октября», - рассказал генсек.

В маневрах будут участвовать самолеты НАТО без фактического применения ядерного оружия. Как отметил Рютте, учениями блок должен обеспечить «как можно более надежный, безопасный и эффективный потенциал ядерного сдерживания» и послать сигнал потенциальным противникам о наличии «воли и способности защищать союзников перед лицом всех угроз».

Ранее в США и Европе прошли учения НАТО, в ходе которых военные работали с польскими и британскими подразделениями специального назначения, готовясь к конфликту с Россией, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
