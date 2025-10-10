НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия

Песков: Стамбульский переговорный процесс стоит на паузе из-за действий Киева

Путин пригласил к сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза другие страны

Количество работников пенсионного и предпенсионного возраста выросло в России на 30% с начала года

Юноша погиб от удара током от заряжавшегося мобильного телефона в Якутске

Онищенко: Рост заболеваемости ОРЗ ожидается зимой