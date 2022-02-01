«Эзотерика и свиньи»: В РПЦ предостерегли россиян от превращения в «примитивных эгоистов»
Страсть россиян к личностному росту, гаданию и мистическим практикам связана с желанием получать блага, не вставая с дивана, сказал НСН протоиерей Андрей Ткачев.
В увлечении россиян эзотерикой и личностным ростом нет ничего ужасного, поскольку это стандартный путь блудного сына, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.
По данным «Коммерсанта», в России более чем на 50% выросли продажи книг о духовных практиках, предсказаниях, осознанности и позитивном мышлении. При этом падают продажи религиозных книг.
«Особой тревоги у нас нет, потому что гадания и волшебство неистребимо существует в человечестве везде. Попытки узнать будущее, защититься какими-то мистическими силами от возможных угроз всегда сопутствуют человеку. Поэтому здесь нет ничего нового. Я даже удивляюсь, что на 50% выросли продажи, а не на 350%. Ничего ужасного в этой статистике нет», - сказал Андрей Ткачев.
По его словам, сложившаяся ситуация связана не с падением авторитета Церкви, а с тем, что путь человека к Богу идет через «свиные хлева».
«Падает ли авторитет Церкви? Нет, ни в коем случае. Во-первых, эту литературу покупают те, для кого Церковь - не авторитет. Во-вторых, пути человеческой жизни не предполагают прямой заход в «область света». До тех пор, пока человек найдет Христа, он обычно ходит по всяким свиным хлевам, его болтает, он попадает в разное сектантство, эзотерику, гордые идеи личностного роста. Это стандартный путь, Человек, как блудный сын, должен немножко попасти свиней, а потом покаяться и вернуться к Отцу», - разъяснил протоиерей.
Он отметил, что часть россиян превращаются в «мистических материалистов» и ищет легкие пути к успеху.
«Россияне обращаются к эзотерике, личностному росту, гаданию и прочему из-за убежденности в том, что мир – это не просто машина, а тайна. Люди хотят этой тайной овладеть, но без веры, молитвы и покаяния. Мы видим такого россиянина - мистического материалиста. Он мистически настроен, заинтересован в поиске глубинных смыслов, интересуется обретением тайн, но при этом он безбожник, не раскаялся в грехах и не имеет молитвы. Вот такой портрет получается из этой социологии», – подчеркнул представитель РПЦ.
При этом Андрей Ткачев указал, что далеко не все россияне превратились в «примитивных эгоистов».
«Человеку хочется иметь здоровье, не обливаясь холодной водой и не пробегая длинные кроссы, иметь богатство, не вставая с дивана, хочется, чтобы его все любили, а он никому ничего не делал. Это попытка магического добра, желания получить то, что я хочу, без духовных усилий. Это довольно примитивный эгоизм – таков портрет нашего человека. Но это не касается всех подряд, есть достаточное число людей вдумчивых, серьезных и правильно относящихся к своей жизни», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН назвал эзотерическую литературу «фастфудом», отметив, что большинство россиян сегодня черпает знания не из книг, а в интернете.
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