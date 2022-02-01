«Эзотерика и свиньи»: В РПЦ предостерегли россиян от превращения в «примитивных эгоистов»

В увлечении россиян эзотерикой и личностным ростом нет ничего ужасного, поскольку это стандартный путь блудного сына, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.

По данным «Коммерсанта», в России более чем на 50% выросли продажи книг о духовных практиках, предсказаниях, осознанности и позитивном мышлении. При этом падают продажи религиозных книг.