Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой
В 2022 году никто не думал, что в конфликтах будет такая большая роль выделяться беспилотникам, а сегодня без них сложно представить военные действия, заявил НСН Андрей Свинцов.
Роботы первыми заменят именно солдат на передовой, поэтому России нужно усиленно развивать эту область, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Первые, кого заменят роботы, это солдаты на передовой. Когда мы начали спецоперацию, это было сложное решение, но правильное. Тогда никто не думал про дроны и беспилотники. Илон Маск сейчас производит сотни тысяч роботов. Им можно обвесить гранатами, оружием, тогда они станут убийцами. Такого робота обычным оружием взять не получится, это новое вооружение. Сейчас используются беспилотники, хотя в 2022 году они еще не были популярны. Уже сейчас идет столкновение роботов, потому что беспилотные системы работают без человека. Пока это летающие роботы и на колесах, которые подвозят оружие и так далее. У моего помощника-робота Володи есть определенный интеллект, он может принести ноутбук или заложить бомбу. Он отлично выполняет задачи. В 2026 году мы увидим роботов на передовой. Поэтому нам нужно развивать эту отрасль», - отметил он.
К 2030 году ИИ охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров. К примеру, на производстве робот может заменять человеческий труд на одной производственной линии до 8 человек.
Даже глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
- Депутат Бессараб: До 50% диагнозов сегодня устанавливают с помощью ИИ
- НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия
- Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой
- Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ до $112 млрд
- Сотни миллиардов: Депутат Свинцов призвал бизнес вкладываться в роботов и ИИ
- В Минфине заявили, что менять шкалу НДФЛ не планируется
- В Перу начались протесты после импичмента президента
- «Мастер апокалипсиса»: Лауреата Нобелевки Краснахоркаи назвали венгерским Гоголем
- Китай введет специальный портовый сбор для судов США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru