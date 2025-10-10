Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой

Роботы первыми заменят именно солдат на передовой, поэтому России нужно усиленно развивать эту область, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Первые, кого заменят роботы, это солдаты на передовой. Когда мы начали спецоперацию, это было сложное решение, но правильное. Тогда никто не думал про дроны и беспилотники. Илон Маск сейчас производит сотни тысяч роботов. Им можно обвесить гранатами, оружием, тогда они станут убийцами. Такого робота обычным оружием взять не получится, это новое вооружение. Сейчас используются беспилотники, хотя в 2022 году они еще не были популярны. Уже сейчас идет столкновение роботов, потому что беспилотные системы работают без человека. Пока это летающие роботы и на колесах, которые подвозят оружие и так далее. У моего помощника-робота Володи есть определенный интеллект, он может принести ноутбук или заложить бомбу. Он отлично выполняет задачи. В 2026 году мы увидим роботов на передовой. Поэтому нам нужно развивать эту отрасль», - отметил он.

К 2030 году ИИ охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов и кассиров. К примеру, на производстве робот может заменять человеческий труд на одной производственной линии до 8 человек.

Даже глава Сбербанка Герман Греф считает, что искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий, через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, подавать еду и так далее.

