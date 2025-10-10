Трамп посетит Ближний Восток 13 или 14 октября

Трамп предположил, что в понедельник или вторник в Израиле будут возвращены заложники, которых удерживали в секторе Газа.

«Я, вероятно, буду там. Надеюсь, что буду. Мы планируем отправиться в воскресенье, и я с нетерпением этого жду», - подчеркнул американский лидер.

Ранее в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что остававшиеся в Газе заложники будут возвращены 13 или 14 октября. При этом Тель-Авив выпустит из тюрем 250 палестинцев и 1,7 тысячи жителей сектора Газа, задержанных после обострения конфликта в октябре 2023 года.

