Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо

Общественный деятель и лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Об этом сообщается на сайте награды.

На премию были номинированы 338 кандидатов, в том числе президент США Дональд Трамп, Всемирная организация здравоохранения, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Последнее заседание Нобелевского комитета, который определял лауреата, состоялось 6 октября.

Мачадо получила награду за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы» и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода к демократии. Общественнице вручат приз в 11 млн шведских крон (около $1,2 млн).

Ранее была присуждена Нобелевская премия 2025 года по литературе, ее получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

