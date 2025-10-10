Путин: Россия поддерживает создание формата «СНГ плюс»

Россия поддерживает решение о создании нового формата работы «СНГ плюс». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения в узком составе.

Путин: Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов РФ

«Это позволит активнее вовлекать в содружество с нашей организацией другие государства и международные структуры», - подчеркнул российский лидер.

По итогам заседания руководители СНГ утвердили создание «СНГ плюс».

Ранее Владимир Путин сообщил о росте товарооборота России и стран содружества в 2024 году, он достиг $112 млрд.

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
