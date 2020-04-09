Новосибирские волонтеры готовы помогать до конца пандемии
Заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров рассказал, как в области действует волонтерский партийный центр, который был открыт 26 марта.
По его словам, волонтеры принимают и инициируют звонки пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В их задачи входит узнать, что необходимо людям из групп риска – чаще всего это помощь в покупке продуктов питания, лекарств, по выносу мусора и выгулу домашних животных. Также на базе центра оказывают юридические консультации для представителей малого и среднего бизнеса. Не обходит волонтерский центр «Единой России» и медиков, которые «сейчас на страже безопасности всего региона» - для них организованы бесплатные услуги такси для более оперативного приезда к лицам в самоизоляции.
Среди волонтеров не только молодежь, как это принято в большинстве случаев, но и представители бизнеса, и депутаты. Например, они формируют бесплатные продуктовые наборы для малоимущих, доставляют бутилированную воду. Так областной депутат-единоросс Глеб Поповцев от своего сельхозпредприятия направляет нуждающимся картофель. А депутат Николай Мочалин провел акцию, при помощи которой было направлено более четырех тысяч масок социальным учреждениям Дзержинского района Новосибирска. Не малую роль играют и рядовые жители области – шьют многоразовые маски и раздают их бесплатно.
«Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить людей, которые входят в группу риска по коронавирусу, чтобы они не нарушали условий самоизоляции», - отметил Панфёров.
Ранее и председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех субъектах РФ пока пандемия не пойдет на спад.
Сейчас в волонтерском центре насчитывается порядка 600 добровольцев. Телефон «Горячей линии» 8 800 222 74 54 работает ежедневно с 8 до 20 часов.
Ранее НСН сообщала, что депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель завода «Сибиар» Виктор Кушнир продемонстрировал губернатору региона Андрею Травникову меры, которые применяют на предприятии для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников предприятия. Он отметил, что промышленное предприятие возобновило работу 6 апреля после недельного перерыва.
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