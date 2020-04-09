Новосибирские волонтеры готовы помогать до конца пандемии

Среди волонтеров не только молодежь, как это принято в большинстве случаев, но и представители бизнеса, и депутаты. Например, они формируют бесплатные продуктовые наборы для малоимущих, доставляют бутилированную воду. Так областной депутат-единоросс Глеб Поповцев от своего сельхозпредприятия направляет нуждающимся картофель. А депутат Николай Мочалин провел акцию, при помощи которой было направлено более четырех тысяч масок социальным учреждениям Дзержинского района Новосибирска. Не малую роль играют и рядовые жители области – шьют многоразовые маски и раздают их бесплатно.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить людей, которые входят в группу риска по коронавирусу, чтобы они не нарушали условий самоизоляции», - отметил Панфёров.

Ранее и председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех субъектах РФ пока пандемия не пойдет на спад.

Сейчас в волонтерском центре насчитывается порядка 600 добровольцев. Телефон «Горячей линии» 8 800 222 74 54 работает ежедневно с 8 до 20 часов.

Ранее НСН сообщала, что депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель завода «Сибиар» Виктор Кушнир продемонстрировал губернатору региона Андрею Травникову меры, которые применяют на предприятии для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников предприятия. Он отметил, что промышленное предприятие возобновило работу 6 апреля после недельного перерыва.

