В Новосибирской области готовы к посевной «вопреки всему»
Депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель сельхозпредприятия «Ярковское» Глеб Поповцев отметил, что аграрии региона полным ходом готовятся к предстоящей посевной.
«Начало посевной по зерновым мы планируем на 1 мая, картофель – на девятое-десятое мая. Но, если смотреть по погодным условиям, весна ожидается ранняя, и могут сроки сдвинуться. По прогнозам, нас на следующей неделе уже ждут 15-20 градусов тепла. Тут уже кто как к весне готовился, у нас вся техника стоит в готовности с зимы. Несмотря ни на что и вопреки всему-посевной быть! И пусть техника ещё не в полях, подготовка к её выходу идёт полным ходом!», – подчеркнул Поповцев.
При этом он отметил, что пандемия коронавируса, конечно, внесла свои коррективы в подготовительный процесс. Так, заморозка деятельности поставщиков запчастей создала напряженность с ремонтом оборудования и техники. Также переход банковской системы на «удаленную» работу и падение рубля затормаживают приобретение как оборудования и техники, так и удобрений. Например стоимость последних уже выросла на 20%.
«Если по зерновому рынку, я думаю, мы останемся в условиях прошлого года по объёмам производства, может быть, будет даже лучше. А вот овощной рынок вызывает сомнения и опасения», - отметил депутат Заксобрания Новосибирского региона.
По его словам, каждый субъект РФ будет заботиться, прежде всего, о заполнении собственных прилавков.
«Если удержим цену на ГСМ, то стоимость продукции для потребителя вырастет не более, чем на 10-15%», - добавил Глеб Поповцев.
Он также добавил, что Министерству сельского хозяйства в частности Новосибирской области в ближайшее время необходимо провести инвентаризацию предприятий, которые работают с овощами на открытом грунте. По его мнению, это позволит выявить организации, которые остались на плаву, закрылись, либо находятся на пути к банкротству, что в свою очередь будет способствовать более эффективному распределению дотаций – «адресных и точных».
Ранее НСН сообщала, что депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель завода «Сибиар» Виктор Кушнир продемонстрировал губернатору региона Андрею Травникову меры, которые применяют на предприятии для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников предприятия. Он отметил, что промышленное предприятие возобновило работу 6 апреля после недельного перерыва.
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