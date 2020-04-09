В Новосибирской области готовы к посевной «вопреки всему»

«Если по зерновому рынку, я думаю, мы останемся в условиях прошлого года по объёмам производства, может быть, будет даже лучше. А вот овощной рынок вызывает сомнения и опасения», - отметил депутат Заксобрания Новосибирского региона.

По его словам, каждый субъект РФ будет заботиться, прежде всего, о заполнении собственных прилавков.

«Если удержим цену на ГСМ, то стоимость продукции для потребителя вырастет не более, чем на 10-15%», - добавил Глеб Поповцев.

Он также добавил, что Министерству сельского хозяйства в частности Новосибирской области в ближайшее время необходимо провести инвентаризацию предприятий, которые работают с овощами на открытом грунте. По его мнению, это позволит выявить организации, которые остались на плаву, закрылись, либо находятся на пути к банкротству, что в свою очередь будет способствовать более эффективному распределению дотаций – «адресных и точных».

Ранее НСН сообщала, что депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель завода «Сибиар» Виктор Кушнир продемонстрировал губернатору региона Андрею Травникову меры, которые применяют на предприятии для предотвращения распространения COVID-19 среди сотрудников предприятия. Он отметил, что промышленное предприятие возобновило работу 6 апреля после недельного перерыва.

