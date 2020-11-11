Новогодние каникулы предложили продлить на две недели
Продлить новогодние каникулы на две недели в связи с ухудшившейся ситуацией по распространению коронавируса предложила партия «Коммунисты России». Соответствующая инициатива направлена правительству, сообщает РИА Новости.
Председатель ЦК партии Максим Сурайкин в обращении предлагает продлить выходные с 11 до 24 января 2021 года. По его мнению, дополнительные дни отдыха должны быть оплачены гражданам как рабочие дни, передает РИА ФАН. Политик отметил, что мера поможет замедлить распространение инфекции и выиграть время до массовой вакцинации.
Во Франции ранее предложили отменить празднование Рождества и Нового года из-за коронавируса.
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