Новогодние каникулы предложили продлить на две недели

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин в обращении предлагает продлить выходные с 11 до 24 января 2021 года. По его мнению, дополнительные дни отдыха должны быть оплачены гражданам как рабочие дни, передает РИА ФАН. Политик отметил, что мера поможет замедлить распространение инфекции и выиграть время до массовой вакцинации.

Во Франции ранее предложили отменить празднование Рождества и Нового года из-за коронавируса.

