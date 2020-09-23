Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался

Химикатов под условным названием «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», - об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что риторика западных стран по ситуации вокруг Алексея Навального недопустима, доказательств «российского следа» в этом деле нет и быть не может.

Кремль готов поспособствовать встрече Навального со следователями

Между тем, ранее французское издание Le Monde со ссылкой на источники раскрыло содержание беседы Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября. В ней, в частности, речь идет об Алексее Навальном. Путин якобы назвал оппозиционера «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии российского лидера, Навальный мог принять сам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовичокМария ЗахароваМИД РФ
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