Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался

Химикатов под условным названием «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», - об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что риторика западных стран по ситуации вокруг Алексея Навального недопустима, доказательств «российского следа» в этом деле нет и быть не может.