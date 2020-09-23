Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался
Химикатов под условным названием «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», - об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что риторика западных стран по ситуации вокруг Алексея Навального недопустима, доказательств «российского следа» в этом деле нет и быть не может.
Между тем, ранее французское издание Le Monde со ссылкой на источники раскрыло содержание беседы Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября. В ней, в частности, речь идет об Алексее Навальном. Путин якобы назвал оппозиционера «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии российского лидера, Навальный мог принять сам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
- Россия расширила «чёрный список» невъездных граждан ЕС
- Пашаев решил участвовать в выборах в Госдуму
- Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался
- Ведущего «Русского лото» похоронили на Востряковском кладбище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru