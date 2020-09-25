Создатель «Новичка»: вещество может изготовить любая лаборатория мира

«Выдал для всех террористов, как делать „Новичок“», — цитирует Ринка Ura.ru.

Ринк призвал Мирзаянова извиниться перед мировым сообществом за разглашение секретных данных, вместо того, чтобы просить прощения у оппозиционера Алексея Навального, передает РЕН ТВ.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, как создавался нервно-паралитический газ, ставший известным всему миру как «Новичок». По его словам, в России не работали с этим веществом последние 30 лет, после того, как химик Вил Мирзаянов «убежал с формулами за границу».

