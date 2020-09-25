Создатель «Новичка»: вещество может изготовить любая лаборатория мира
Боевое отравляющее вещество «Новичок» можно изготовить в любой химической лаборатории любой страны мира. Об этом заявил разработчик вещества Леонид Ринк. Он пояснил, что книгу о «Новичке» написал эмигрировавший в Соединенные Штаты доктор химических наук Вил Мирзаянов, сообщает РИА Новости.
«Выдал для всех террористов, как делать „Новичок“», — цитирует Ринка Ura.ru.
Ринк призвал Мирзаянова извиниться перед мировым сообществом за разглашение секретных данных, вместо того, чтобы просить прощения у оппозиционера Алексея Навального, передает РЕН ТВ.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, как создавался нервно-паралитический газ, ставший известным всему миру как «Новичок». По его словам, в России не работали с этим веществом последние 30 лет, после того, как химик Вил Мирзаянов «убежал с формулами за границу».
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