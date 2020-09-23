Навальный отравился сам? СМИ передали «версию Путина»
Международный скандал, связанный с российским оппозиционером, разгорается при помощи очередных новостей «от анонимных источников».
Посол России в Германии Сергей Нечаев предостерег от обвинения РФ в деле российского оппозиционера Алексея Навального. Он заявил немецким СМИ, что Москва категорически не может принять вывод о том, что к случившемуся причастно российское правительство, а также угрозы санкциями и ультиматумы. Нечаев заявил, что в России серьезно относятся к делу Навального, так как российские врачи вылечили Навального, а Москва в конечном итоге позволила перевезти политика в Берлин.
Меж тем французское издание Le Monde со ссылкой на источники пересказало разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прошел 14 сентября. Французский лидер задавал вопросы об отравлении Алексея Навального, и, если верить источникам газеты, объяснения Путина звучали саркастически. Он якобы назвал Навального «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии Путина, Навальный мог принять сам.
Сам Навальный прокомментировал статью язвительной публикацией, в которой предположил, что его план состоял в том, чтобы, приняв «Новичок», «оказаться в омском морге».
Le Monde также упоминает о предложении Путина поискать информацию об отравлении в Латвии, где вроде бы живет один из разработчиков «Новичка».
В свою очередь Латвия и Литва призвали расследовать инцидент с Навальным. Президенты стран Эгилс Левитс и Гитанас Науседа в ходе выступления на Генассамблее ООН призвали провести независимое международное расследование произошедшего с россиянином. «Лица, причастные к этому, должны понести ответственность», — заявил глава Латвии. Лидер Литвы подчеркнул, что необходимо «найти и наказать виновных» для «сохранения международного порядка».
Газета Die Zeit со ссылкой на анализы Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии утверждает, что за отравлением стоят российские спецслужбы, действующие по указке Кремля. По словам специалистов, яд мог быть подмешан в чай политика или быть подсыпан на край чашки, из которой он пил. Алексей Навальный должен был умереть в самолете, однако выжил благодаря оперативной реакции пилотов и вовремя введенному омскими врачами атропину.
Сам же Алексей Навальный тем временем требует вернуть одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. С учетом того, что следы отравляющего вещества «Новичок» были обнаружены на его теле, одежда представляет собой важное вещественное доказательство, полагает Навальный.
«30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику», - написал Навальный в соцсетях. «Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», - добавил он.
Если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то он имеет право потребовать свою одежду, рассказал в эфире НСН экс-министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов.
«Если дело не возбуждено, он вправе потребовать одежду, если возбуждено – она будет как вещественное доказательство или предмет исследования», - пояснил Куликов.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что следы яда могли сохраниться на одежде Навального.
«Даже если бы он (яд - прим. НСН) там был, он должен уже разложиться. Все-таки прошел уже месяц. Но какие-то остаточные явления, наверное, могут быть, своеобразные «продукты полураспада», - сказал он.
Эксперт отметил, что если бы на одежде Навального были бы такие сильные отравляющие вещества, как «Новичок», то пострадавших уже было бы много, а для переноски яда потребовался бы герметичный контейнер, а также противогаз и перчатки.
Посол России в Германии Сергей Нечаев, между тем, напомнил, что Москва ожидает получения от Берлина образцов анализов, которые были взяты у Навального в немецкой столице. Он указал на то, что российские власти нуждаются в пробах, чтобы инициировать процедуру возбуждения уголовного дела, а начать следствие в действительности возможно только тогда, когда имеется конкретная отправная точка для подозрений.
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