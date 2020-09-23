Навальный отравился сам? СМИ передали «версию Путина»

Посол России в Германии Сергей Нечаев предостерег от обвинения РФ в деле российского оппозиционера Алексея Навального. Он заявил немецким СМИ, что Москва категорически не может принять вывод о том, что к случившемуся причастно российское правительство, а также угрозы санкциями и ультиматумы. Нечаев заявил, что в России серьезно относятся к делу Навального, так как российские врачи вылечили Навального, а Москва в конечном итоге позволила перевезти политика в Берлин.

Меж тем французское издание Le Monde со ссылкой на источники пересказало разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прошел 14 сентября. Французский лидер задавал вопросы об отравлении Алексея Навального, и, если верить источникам газеты, объяснения Путина звучали саркастически. Он якобы назвал Навального «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии Путина, Навальный мог принять сам.

Сам Навальный прокомментировал статью язвительной публикацией, в которой предположил, что его план состоял в том, чтобы, приняв «Новичок», «оказаться в омском морге».