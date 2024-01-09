Россияне в конце 2023 года ходили в салоны красоты на 17% чаще, чем годом ранее

Отмечается, что цены на услуги салонов красоты за этот период выросли на 10%. Косметика в России подорожала на 7% за год, а число ее покупок выросло на 11%. Сильнее всего из косметики подорожала помада, ее цена взлетела на 18% за год.



Кроме того, крем для лица подорожал на 4%, а тушь - на 6%.

Ранее стало известно, что в 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%, отмечает RT. Так, с начала года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов. Эксперты отмечают, что ретейлеры за последний год развивали прямой импорт и вывели на рынок много новых, в том числе из Греции и Испании.

