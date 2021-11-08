Косметика, авто- и медтехника: какие московские товары покупают в этом году за рубежом

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе-августе 2021 года составил 20,13 млрд долларов США. Столичные производители улучшили свои показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть – на 32%. Больше всего за рубеж поставляют механическое и медицинское оборудование, косметические средства и комплектующие к автотехнике, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сегодня лидер среди российских регионов по объёмам поставок несырьевой неэнергетической продукции. На долю столицы приходится 16,6% всего российского экспорта. Большую часть поставок занимают промышленные товары, и интерес к ним ежегодно растет: в 2021 году экспорт в этой категории вырос на 36,1% по отношению к прошлому году, и на 27,3% - к 2019. В денежном выражении промышленный экспорт за восемь месяцев 2021 года составил 17,77 млрд долларов, а экспорт агропромышленного комплекса (АПК) – 2,36 млрд долларов», - отметил Владимир Ефимов.

Московскую продукцию импортируют в 180 стран мира. Наибольшие ее объемы закупают Казахстан, Белоруссия, США и Германия. Туда поставляют свыше 35% столичных товаров.

«Если говорить о промышленном экспорте, то Москва сегодня отправляет за границу механическое оборудование, например, фильтровальные изделия и телекоммуникационную аппаратуру. Пластмассу и разнообразные изделия из неё - детские товары и игрушки, автотехнику и комплектующие к ней. Кроме того, оптику, измерительные приборы и медицинскую технику», - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным «Моспром», рост экспорта АПК-продукции в январе-августе 2021 года составил 7,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Производители Московского региона поставляют продукцию в Белоруссию и Казахстан, которые закупают свыше 20% экспортной продукции АПК Москвы.

