Новая строчка в платежках ЖКУ? Антидроновую защиту сравнили с пожарной безопасностью
Обязательные требования к антитеррористической защищенности от беспилотников могут распространить на жилые дома, заявил НСН Максим Кондратьев.
Беспилотные угрозы сохранятся и после окончания спецоперации, а также останется в силе действующее антитеррористическое законодательство в отношении БПЛА, поэтому предприятиям следует серьезно относиться к антидроновой защите, рассказал НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Системы защиты от беспилотников будут востребованным продуктом для любой инфраструктуры ближайшие 5-10 лет, независимо от геополитической или военной обстановки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Использование беспилотных систем для диверсий и терактов стало системным и сохранит актуальность даже в отсутствие активных боевых действий. Кондратьев считает озвученные сроки завышенными, однако согласен с тем, что угрозы со стороны беспилотников и требования антитеррористического законодательства по отношению к ним сохранится и после окончания СВО.
«Нужно серьезно воспринимать угрозу со стороны беспилотных аппаратов. А это уже не только летательные аппараты, но и все, что касается робототехники над водой, под водой и наземной робототехники. Это не только колесные роверы, сюда относятся и бионические робособаки, человекоподобные роботы. В разрезе терроризма эта угроза пришла с началом специальной военной операции с воздуха и с воды, но после окончания специальной военной операции эта угроза никуда не денется, потому что террористы могут использовать эти беспилотные аппараты для реализации своих преступных планов. У нас есть федеральные законы, касающиеся антитеррористической защищенности объектов, и четко понятно, что они никак не связаны с ходом специальной военной операции. И когда она закончится, законодательство останется, останутся требования по защите объектов от таких угроз, останутся полномочия у различных охранных организаций пресекать незаконную деятельность, которая несет террористическую угрозу. Поэтому военная история закончится, но необходимость защиты объектов от террористических угроз, которые несут беспилотные аппараты, останется», — пояснил собеседник НСН.
Он отметил, что в нынешних реалиях к защите от беспилотных угроз необходимо относиться так же, как к требованиям пожарной безопасности.
«Эти угрозы прописаны в подзаконных актах — об антитеррористической защищенности объектов ТЭК и в федеральном законе "О транспортной безопасности". Таким образом, объекты, которые попадают под требования к антитеррористической защищенности, будут обязаны устанавливать у себя такие системы. Уже сейчас они обязаны защищаться от этого всего. Я думаю, что нужно относиться к этому, как к пожарной безопасности. На любом предприятии должны быть установлены системы противопожарной пожарной безопасности. Есть система, есть организации, которые устанавливают, обслуживают ее, есть проверяющие. Это лицензионный вид деятельности. К защите от дронов нужно относиться так же», — поделился мнением эксперт.
При этом Кондратьев не исключил, что в будущем требования к антитеррористической защищенности будут расширены и на жилые дома.
«В соответствии с требованием текущего законодательства только объекты, на которые распространяются требования к антитеррористической защищенности, обязаны антидроновые системы устанавливать. И, соответственно, есть полномочия у охранных организаций применять эти системы. Гражданские дома — многоквартирные, частные жилые дома — пока не имеют права использовать такие системы. Но не исключено, что требования к антитеррористической защищенности будут расширены, такой сценарий нельзя исключать. И, соответственно, в квитанциях за ЖКУ помимо различных услуг, таких как вода, свет, газ, внутридомовое обслуживание, ремонт, появится дополнительная строчка: система противодействия или система защиты от беспилотных аппаратов», — отметил он.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с НСН назвал Россию лидером по созданию систем РЭБ.
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