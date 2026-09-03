Системы защиты от беспилотников будут востребованным продуктом для любой инфраструктуры ближайшие 5-10 лет, независимо от геополитической или военной обстановки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Использование беспилотных систем для диверсий и терактов стало системным и сохранит актуальность даже в отсутствие активных боевых действий. Кондратьев считает озвученные сроки завышенными, однако согласен с тем, что угрозы со стороны беспилотников и требования антитеррористического законодательства по отношению к ним сохранится и после окончания СВО.

«Нужно серьезно воспринимать угрозу со стороны беспилотных аппаратов. А это уже не только летательные аппараты, но и все, что касается робототехники над водой, под водой и наземной робототехники. Это не только колесные роверы, сюда относятся и бионические робособаки, человекоподобные роботы. В разрезе терроризма эта угроза пришла с началом специальной военной операции с воздуха и с воды, но после окончания специальной военной операции эта угроза никуда не денется, потому что террористы могут использовать эти беспилотные аппараты для реализации своих преступных планов. У нас есть федеральные законы, касающиеся антитеррористической защищенности объектов, и четко понятно, что они никак не связаны с ходом специальной военной операции. И когда она закончится, законодательство останется, останутся требования по защите объектов от таких угроз, останутся полномочия у различных охранных организаций пресекать незаконную деятельность, которая несет террористическую угрозу. Поэтому военная история закончится, но необходимость защиты объектов от террористических угроз, которые несут беспилотные аппараты, останется», — пояснил собеседник НСН.

Он отметил, что в нынешних реалиях к защите от беспилотных угроз необходимо относиться так же, как к требованиям пожарной безопасности.

«Эти угрозы прописаны в подзаконных актах — об антитеррористической защищенности объектов ТЭК и в федеральном законе "О транспортной безопасности". Таким образом, объекты, которые попадают под требования к антитеррористической защищенности, будут обязаны устанавливать у себя такие системы. Уже сейчас они обязаны защищаться от этого всего. Я думаю, что нужно относиться к этому, как к пожарной безопасности. На любом предприятии должны быть установлены системы противопожарной пожарной безопасности. Есть система, есть организации, которые устанавливают, обслуживают ее, есть проверяющие. Это лицензионный вид деятельности. К защите от дронов нужно относиться так же», — поделился мнением эксперт.